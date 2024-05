Honor of Kings celebra il suo lancio globale con i dettagli del suo prestigioso torneo

Il gioco per cellulare più giocato al mondo, Onore dei reAlla fine raggiungerà l’America e altre parti del mondo. I giocatori possono ora pre-registrarsi per essere i primi a godersi il MOBA di Tencent e, data l’occasione speciale, questo debutto sarà legato alla celebrazione di un importante torneo sportivo.

Honor of Kings collega il suo lancio globale con un importante torneo

TiMi Studio Group e Level Infinite rivelano i dettagli del panorama competitivo di Onore dei re

Tramite un comunicato stampa, TiMi Studio Group e Level Infinite hanno annunciato la stagione 2 dell’Honor of Kings Invitational, una competizione che metterà uno contro l’altro i migliori giocatori MOBA il 29 giugno a Kuala Lumpur, in Malesia. Nella data e nel luogo, i concorrenti provenienti da America Latina, Europa, Sud-Est asiatico, Turchia, Africa, Medio Oriente e Brasile si uniranno per un montepremi molto interessante di 300.000 dollari. Inoltre, i migliori giocatori competeranno e guadagneranno un posto nel torneo Honor of Kings Invitational Midseason che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita.

Segna sul tuo calendario il 20 giugno! 🎆 I leggendari eroi di Honor of Kings, diventato globale, ti invitano a combattere fianco a fianco e goderti questo MOBA competitivo e giusto! Gioca insieme, vinci insieme! Registrati ora per guadagnare enormi premi insieme!https://t.co/X9n5t5WpWF… pic.twitter.com/vNjcqV0sHZ – Onore dei Re (@HonorOfKings) 16 maggio 2024

Onore dei re Verrà lanciato ufficialmente in America e in altre parti del mondo il 20 giugno per iPhone e Android. Questo MOBA ha trionfato in Cina e conta più di 100 milioni di giocatori, quindi un debutto globale prevede risultati impressionanti per un titolo mobile, soprattutto perché si tratta di una proposta free-to-play.

Il mondo dei giochi MOBA sembra complicato e il suo ritmo è difficile da seguire, ma la prima offerta di MOBA Onore dei re Rappresenta un’opportunità per iniziare con un gioco e una comunità, e cosa sarebbe meglio se ci fossero possibilità di crescere con esso a livello competitivo e far parte della scena degli eSports.

Continua a leggere la storia

Nello specifico, identifica Tencent, TiMi Studio Group e Level Infinite Onore dei re Essendo un gioco free-to-play e fair-to-win, poiché le possibilità di successo di un giocatore sono determinate dal suo apprendimento e talento, non dal denaro che può o non può spendere, ecco perché la sua offerta di giochi per dispositivi mobili ha così tanto successo.

Rimani informato, su LEVEL UP.

Editoriale: i giochi / Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / Sedizione /cavo / Google News / MSN / WhatsApp