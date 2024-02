Honor sfida il freddo e la gravità dello spazio per testare la batteria del suo nuovo cellulare Magic6 Pro

Honor sfida il freddo e la gravità dello spazio per testare la batteria del suo nuovo cellulare Magic6 Pr

A meno di un mese dalla sua presentazione Congresso mondiale mobile 2024 Dispositivi di Barcellona Honor Magic Serie 6Honor offre la batteria di seconda generazione Silicio e carbonioChe apparirà per la prima volta con questa serie.

Si confronterà con l'Honor Magic6 Pro, il cui lancio è previsto per il 25 febbraio Sfide estreme della batteria Per dimostrarglielo Prestazioni e durata Nelle temperature Molto basso Così puoi eliminare le preoccupazioni relative ai viaggi in luoghi freddi, sia per sciare o esplorare montagne ghiacciate.

Per questo, marchio Lo porterà all’estremo Il tuo nuovo dispositivo. Il 1° febbraio l'influente YouTuber globale PhoneBuffIn un video dettagliato sulla batteria, mostrano i test effettuati nel congelatore a -20°C del loro laboratorio. Ma per portare a termine questa sfida estrema, Honor vuole andare oltre e pubblicare sui social un video sotto l'hashtag #DiscoverTheGalaxyByMagicun'offerta Honor Magic 6 Pro Oltre l'atmosfera attraverso la cattura galassia. Per questa parte, Trattamento aperto Verrà mostrato anche un video esplicativo Prestazioni della batteria Mentre pattina.

Onore, quello Condurre le indagini Negli elettrodi negativi a base di silicio, con conseguente miglioramento della densità energetica e della velocità di ricarica, è già alla pari con aziende come Teslache studia il silicio dal 2016. Nello specifico, questa batteria include un processore personalizzato che migliora notevolmente le prestazioni in tutti gli scenari, soprattutto in condizioni estreme. Freddo estremo a -20°Csuperando i dispositivi moderni come Samsung Galaxy S24 Ultra.

Queste azioni precedenti anticipano Grande lancio Al MWC 2024 potrai scoprire maggiori dettagli sulla nuova tecnologia delle batterie di Honor Silicio e carbonio La seconda generazione che guida Honor Magic 6 Pro.

Tutta la copertura dell'MBC Barcelona potrà essere seguita tramite Publimetro e Farewayer a partire dal 24 febbraio.

Al massimo Honor ha testato le sue nuove batterie lanciando un dispositivo nello spazio (Youtube)

