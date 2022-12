Hooligan torna al fianco di José Ramón Fernández su ESPN!

Dopo 16 anni, l’arrabbiato “tifoso inglese” si incontrerà di nuovo con Josera

Il 18 dicembre, nell’ambito della finale dei Mondiali di Qatar 2022, “piantagrane” Avrà un aspetto speciale durante il programma Il calcio è caldo che sarà trasferito da ESPN e Stella+ Dalle 15:00 (ora di Città del Messico).

La notizia è arrivata Il calcio è caldoQuando i “teppisti” hanno violato il telefono Davide FitelsonChe ha interrotto la trasmissione del programma per mettere in guardia dalla presenza di questo ospite domenica dopo la finale dei Mondiali.

Dopo 16 anni, l’arrabbiato “tifoso inglese” si riunirà José Ramón Fernandez Dopo il loro ultimo dissidio in onda avvenuto alla finale dei Mondiali di calcio 2006 in Germania, si vocifera tensione da parte del giornalista sportivo che è stato vittima di “hooligans” in più di un’occasione e ha assistito all’imminente distruzione del Studio televisivo da cui ha realizzato le sue trasmissioni.

Il comico ha commentato: “Non solo José Ramón dovrebbe essere nervoso, lo conosco bene e gli tremano decisamente le gambe. E ha ragione che dovrebbe esserlo, perché ho sentito che ‘El Hooligan’ si comporterà molto male”. Andrés Bustamante.

Dai Mondiali del 1986 in Messico ai Mondiali del 2006 in Germania,”teppista Si è affermato come uno dei personaggi più amati dai fan messicani.

secondo Andrés BustamanteE il “piantagrane” Non vede l’ora di tornare in televisione e ha confermato di avere molta rabbia accumulata per ciò che appare su di lui Il calcio è caldo Potrebbe essere uno dei momenti più scioccanti nella storia del programma sportivo.

“Promette di tornare con anni di rabbia repressa pronto per un’apparizione indimenticabile”, ha detto. Bustamante.

Nello sport, l’Argentina è stata la prima squadra a qualificarsi per la finale del Qatar 2022, battendo la Croazia 3-0 al Lusail Stadium, con una grande prestazione di Lionel Messi.

Incontrerai Albiceleste FranciaChi ha battuto il Marocco 2-0 mercoledì.