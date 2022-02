Horizon Forbidden West Alloy ha la sua statua a Firenze, in Italia.

In caso di rilascio previsto Orizzonte Ovest ProibitoGià disponibile su PS5 e PS4, alcune città europee sono piene di articoli promozionali per nuovi. Giochi di gorilla. A Madrid, ad esempio, troviamo la statua di un carattero Come parte di un concorsoE dentro Firenze, ItaliaContinuano a fare un passo avanti Statua in legaIl protagonista del gioco, in mezzo alla città.

Questa è una scultura temporanea che è ospitata nella PlayStation Italia Piazza Madonna della Neve, Soprattutto sul complesso monumentale di Le Murad. Se hai intenzione di visitare questa bellissima città italiana e vuoi approfittare dell’occasione per vedere la statua in lega, dovresti sbrigarti, sì, perché sarà posizionata solo lì. Fino al 25 febbraio. Se non hai la possibilità di guardarlo, almeno grazie per il video rilasciato dall’azienda e puoi farti un’idea del video che puoi guardare di seguito:

Come avrete visto, questo è il titolo della scultura “Aloy – Il segnaposto”; Il motivo di questo nome interessante è PlayStation Italia per questa iniziativa Collabora con l’Associazione Toponomastica Femminista, Che avanza in vari campi come la scienza, l’arte o lo sport e lotta per dare riconoscimento alle donne non riconosciute. I funzionari hanno detto che la statua in lega è stata collocata a nome di tutti loro.

“Creare modelli, rappresentare l’immaginazione e rappresentare il desiderio è il più grande potere del toponimo. L’iniziativa Sony Interactive Entertainment Italia apre un canale di interazione opzionale con le nuove generazioni. L’importanza dei modelli culturali riflette ciò che vogliono preservare Cosa vogliono rispettare?” Blog ufficiale dell’azienda.

Su sedimento Abbiamo già giocato Orizzonte Ovest Proibito Di’ dentro La nostra analisi È un sequel esemplare della puntata originale e di tutti gli aggiornamenti Alloy porta le avventure a un livello completamente nuovo Portaci uno dei migliori giochi open world fino ad oggi. “Se vai nel Forbidden West, assicurati di averne uno. La nostra guida.