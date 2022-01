Horizon Forbidden West utilizza le animazioni del primer juego e dei fan vedi enojan por ello | PS4 | PS5 | PlayStation | Videogiochi

Orizzonte Ovest Proibito ya está listo para llegar a PlayStation 4 y PlayStation 5. Il videojuego desarrollado da Guerrilla Games, uno de los estudios de PlayStation Studios, ya se encuentra en la etapa Gold y, por ende, han salido a la luz nuevos detalles sobre la secuela de Alba di Orizzonte Zero que no han caído para nada bien en la comunidad.

El videojuego que vuelve a tener a Lega come protagonista debutará el prossimo 18 de febrero en las consolas PS4 y PS5; sin embargo, en redes sociales como Twitter han aparecido video que demostrarían que Guerrilla Games estaría reutilizando animaciones del primer videojuego.

Los gamers se habrían dado cuenta de este gran detalle luego de que IGN, uno de los medios de videojuegos más importantes del mundo, publicase un video que comparaba ambas entregas (Orizzonte Ovest Proibito y Alba di Orizzonte Zero).

Entre las animaciones recycladas se encontraría el gancho que utiliza Lega para crear un rapel que le permita discensore a terreno estable. Apparentemente, questa è l’animazione sería la misma que vimos en el esclusivo de PlayStation 4 que se estrenó en 2017. Aqui el video.

Dicha característica fue descubierta y compartida en Twitter por el usuario @JAYY_ROCK_, quien escribió en tono burlesco “copia-incolla”. Rápidamente, el tuit se hizo viral en la red social ottenendo miglia di like, reproducciones e comentarios de descontento.

Usalo in modo virale al momento della pubblicazione di Horizon Forbidden West che tiene la misma animazione di Horizon Zero Dawn. Acquisizione foto: Twitter

Mientras algunos señalan que reutilizar esta animación es irrilevante per el desarrollo de la trama de Orizzonte Ovest Proibitootros consideran que los desarrolladores son flojos por haber reciclado contenido de hace varis años.

“Es normal que los desarrolladores reutilicen los recursos esistenti. ¿Por qué rehacer algo y perder el tiempo en recrearlo? Ustedes crecer necesitano. Todos los desarrolladores hacen esto”, apuntó un gamer

También discutieron sobre el precio del prossimo videojuego de Guerrilla Games, pues aseguraron que Horizon Forbidden West non vale los 70 dólares.

I giochi si dibattono sul tema dei giochi di guerriglia sono stati riutilizzati le animazioni del manuale di istruzioni per Horizon Forbidden West. Acquisizione foto: Twitter

“¿Es normal que aumenten los precios de los juegos que utilizan animaciones reutilizadas? Pensé que se supponia que los 10 dolaris adicionales cubrirían e dessarrollo de la prossima generazione. Le animazioni dell’ultima generazione di 4 anni non vale 70 giorni”, risponde otro jugador.

Il video e i commenti sono stati scelti da Roger Clark, attore che interpreta Arthur Morgan in Red Dead Redemption II, quien comentó lo siguiente: “¿Estarías contento con una fecha de lanzamiento para el próximo año en lugar del próximo mes? L’ironia es que si inventaran animaciones completamente nuove per todo, otro contingente se molestaría porque non tenía la “sensación” del original”, sentenció.