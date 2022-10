House of the Dragon: tutto ciò che sappiamo sulla stagione 2

Stagione 1 di Casa del Drago È giunto al termine. È già stato confermato che la serie hbo max Episodio Due Nelle ultime settimane sono emersi alcuni dettagli di episodi futuri.

Contea di Ryan, che si è opposto al romanzo, ha chiarito che la seconda stagione avrebbe visto più eccitazione. “Andremo allo spettacolo”, ha dichiarato, “ma devi capire le complessità di questi personaggi prima che entrino in guerra”. volte. “La stagione 2 ha raggiunto il ritmo che le persone si aspettavano dalla metà Game of ThronesMa lo vinceremo e gli spettatori sentiranno le tragedie perché abbiamo fatto il nostro lavoro”. Lo sceneggiatore si aspettava anche che fosse lì.Momenti di leggerezzaContrariamente al tono oscuro della produzione finora.

A giudicare dal cast della prima puntata e dal punteggio, tutto indica che saranno nella seconda stagione Emma DarcyE il Matt SmithE il Olivia CookE il Rhys EvansE il Fabiano FranklE il Eva è meglioE il Steve TosinoE il Sonoya MizunoE il Tom Glenn CarneyE il Via SavanaE il Harry ColetteE il Betania AntoniaE il Febe CampbellE il Graham McTavish S Matteo Needham.

notevolmente Miguel SaposhnikChi ha diretto tre stagioni, non parteciperà alla seconda stagione. Contea di Ryan Torna come un modello, mentre Alan Taylor Partecipazione come produttore esecutivo e regista per diversi episodi. La registrazione dovrebbe iniziare nel batch successivo nel formato Primavera 2023.

Ci saranno più capitoli

Sembra che la stagione 2 non sarà l’ultima Casa del Drago. Giorgio RR Martin Ha rivelato attraverso il suo blog il numero di puntate provenienti da Game of Thrones. Quando ero giovane, la serie aveva 39 episodi per stagione, quando scrivevo per essa La bella e la bestiaè stato ridotto a 22. I canali via cavo lo hanno abbassato ancora di più. soprano 13 episodi per stagione, ma dopo solo pochi anni, Game of Thrones Avevo solo 10 anni”.

“sì Casa del Drago Avevamo 13 episodi per stagione, probabilmente avremmo potuto mostrare tutte le cose che dovevamo fare in un salto temporale, anche se ciò avrebbe fatto lamentare alcuni spettatori del fatto che la serie fosse troppo lenta. Allo stato attuale, sono contento che abbiamo ancora 10 ore a stagione per raccontare la nostra storia. Spero rimanga in questo modo. avrai bisogno Quattro stagioni piene di 10 episodi tutto per correttezza danza del dragone Dall’inizio alla fine “.