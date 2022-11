Huawei Mate 50 Pro è al primo posto nelle fotocamere per smartphone DxOmark con 149 punti

Sono passate alcune settimane ormai Huawei ha annunciato il suo nuovo telefono di punta Mate 50 Pro in Cina. Questo telefono Huawei ha un processore Snapdragon 8 Gen 1+ senza connettività 5G, ma è anche dotato la sezione fotografia. Di conseguenza, sono riuscito a sostituire Honor Magic4 Ultimate e Google Pixel 7 Pro, Ottieni il primo posto Nella valutazione della fotocamera mobile DxOmark, con a Totale punti 149 punti.

Il nuovo Huawei Mate 50 Pro è riuscito a presentare un profilo Eccellente esperienza con la fotocamera e prestazioni di alta qualità nelle funzioni visualizzate. Secondo DxOmark, oltre a raggiungere la prima posizione nella classifica delle fotocamere, si distingue per alcuni Risultati eccezionali in condizioni di scarsa illuminazione E scatta foto di gruppo. Questo successo è dovuto in parte al sistema di apertura variabile con 50 megapixel, capace di Varia tra f/1.4 e f/4 Con la capacità di catturare più luce quando necessario. È completato da un grandangolo da 64 megapixel e da un sensore ottico con zoom 3,5x.

Il punto debole di questo telefono è Nessun sistema Google Ciò ha fatto perdere a questo marchio una quota di mercato significativa, dai tempi di Trump violazione del marchio Ciò ha anche reso necessario rinunciare alle reti 5G nei nuovi terminali Huawei.

fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!