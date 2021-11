Huawei Nova 9: ​​nuove funzionalità e prezzo del cellulare | cooperazione

Huawei Introdotto nella nuova Colombia Nova 9, Uno “smartphone” che cerca di migliorare le prestazioni del dispositivo in termini di elaborazione, risparmio energetico e qualità dell’immagine.

Il Nova 9 è molto sottile e ha uno schermo curvo a colori nativi a 120Hz. Fotocamera principale da 50 MP E la possibilità di ricaricare rapidamente utilizzando un caricabatterie da 66 W (100% in 38 minuti o ricaricare fino al 60% in soli 18 minuti).

Il dispositivo ha anche il cuore della presentazioneEccellente esperienza di fotografia sociale per gli utenti, che collega il marchio alla generazione più giovane di consumatoriSpiegazione del marchio.

Tra gli altri vantaggi nel campo della fotografia e del video, lo “smartphone” ha 4 telecamere (50MP ultra grandangolare, 8MP grandangolare, fotocamera macro, fotocamera di profondità), Registrazione video 4K, Consente la registrazione simultanea alle fotocamere anteriore e posteriore e ha la possibilità di un otturatore remoto.

“Questo è progettato per consentire agli utenti di creare video coinvolgenti che possono condividere su tutti i loro social network e piattaforme digitaliHuawei ha commentato.

Nova 9 ha 4 fotocamere. file privato

macchine fotografiche

Come accennato in precedenza, un telefono cellulare ne ha 4. Uno di questi angolare che ha “Il sensore RYYB, che cambia il tipo di filtro Bayer tradizionale in una nuova configurazione che gli consente di ricevere il 40% di luce in più e catturare tonalità della pelle più naturali. Questo è accompagnato da un’apertura di F1.9“.

“L’angolo ultragrandangolare è perfetto per gli scatti d’azione, l’obiettivo Frame ti consente di catturare i dettagli e la consistenza del cibo come mai prima d’ora e con la fotocamera di profondità puoi creare mappe di profondità che consentono effetti più naturaliHuawei ha aggiunto.

Più vantaggi

Nova 9 ha Huawei XD Fusion Engine, che contiene analisi delle immagini e algoritmi di ottimizzazione, in modo che sia di qualità superiore e più naturale.

Processore Qualcomm Snapdragon SM7325 con otto core, RAM 8 GB e memoria 128 GB.

Lo schermo di un telefono cellulare riproduce lo spazio colore DCI-P3 e ha una profondità di 10 bit, che gli consente di visualizzare più di 1,07 miliardi di colori.

“Huawei ha pensato all’uso eccessivo come priorità. Lo smartphone ha uno schema di spegnimento regolare che ottimizza la batteria da 4.300 mAh per durare per ore guardando film, giocando e registrando contenuti.La società ha spiegato.

PREZZO E CONCORSO A LOTTI

Nova 9 è disponibile nei principali distributori del paese, e chi lo desidera può acquistarlo dallo store virtuale Huawei Store NS Prezzo di lancio $2199.900.

Ma c’è di più. L’azienda è alla ricerca di fotografi che vogliano vincere Nova 9 e per questo Concorso preparato.

Chi desidera partecipare può entrare nella pagina io sono Huawei, Su Facebook, scopri le regole e le condizioni.

“Il concorso è iniziato il 18 e si concluderà il 28 novembre. I partecipanti potranno inviare le proprie foto e il gruppo annuncerà il vincitore del nuovo Nova 9Dijo Huawei.

Nova 9 è uno “smartphone” ultrasottile. READ Conto alla rovescia: il documentario sulla missione spaziale Inspiration4 file privato

Più prodotti

Oltre a Nova 9, Huawei ha lanciato l’altoparlante Huawei Sound Joy, il Watch Fit Mini e il laptop MateBook 13s.

