città del Messico / 13.10.2021 21:51:48

Per contrastare le sanzioni imposte dal colosso tecnologico e delle telecomunicazioni statunitense, Huawei Selezionate nuove business unit focalizzate su prodotti e servizi di trasformazione digitale.

Queste misure hanno spinto Huawei a reinventare il modo in cui opera. Dopo aver imposto ulteriori restrizioni lo scorso anno, Garantire l’accesso a chip intelligenti precedentemente prodotti con tecnologia americana.

Dopo essere stata aggiunta nel 2019 all’elenco delle aziende che non possono fare affari con gli Stati Uniti, Ren ZhengfeiIl fondatore e presidente di Huawei ha confermato che nei prossimi anni l’azienda si concentrerà sull’estrazione del carbone e sulla produzione di acciaio, nonché sulla tecnologia portuale e autostradale.

Ad esempio nel settore minerario, Huawei sviluppa stazioni base dedicate per reti 5GÈ resistente alla polvere, all’umidità e persino agli scarichi delle esplosioni in un’industria nota per le sue condizioni di lavoro pericolose.

Negli ultimi anni, Huawei si impegna ad attirare nuovi affari digitalizzando i settori che richiedono l’adozione dell’IT. Grazie a ciò, il suo reddito d’impresa è cresciuto del 23 percento lo scorso anno e del 18 percento nella prima metà di quest’anno.

