Hubble cattura un gran numero di galassie a spirale come non sono mai state viste prima

Il telescopio spaziale Hubble è uno dei telescopi spaziali più famosi dell'astronomia moderna, in orbita al di fuori dell'atmosfera terrestre ad un'altitudine di 593 chilometri sopra il livello del mare. Ora Hubble ci mostra immagini straordinarie di galassie a spirale

Galassie a spirale. Fonte immagine: ESA/Hubble e NASA, c. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/NOIRLab/NSF/AURA; CC BY 4.0 Attribuzione: L. Schatz

Francisco Martin Leon 01/01/2024 ore 11:30 3 minuti

Questa foto è di una settimana fa Hubble visualizza a Ricchezza delle galassie a spirale: La grande e prominente galassia a spirale sul lato destro dell'immagine è NGC 1356; Le due galassie a spirale più piccole che la circondano sono rispettivamente LEDA 467699 (sopra) e LEDA 95415 (molto vicino alla sua sinistra); Infine, IC 1947 si trova sul lato sinistro dell'immagine.

Galassie a spirale e Hubble

Questa immagine è un esempio davvero interessante di quanto sia difficile sapere se due galassie sono davvero vicine tra loro o semplicemente come appaiono dal nostro punto di vista qui sulla Terra. Una rapida occhiata a questa immagine potrebbe farti pensare che NGC 1356, LEDA 467699 e LEDA 95415 fossero compagni stretti, mentre IC 1947 fosse ancora più lontano.

Dobbiamo però ricordarcelo Immagini 2D come questa danno solo un'indicazione della separazione angolare: Cioè, come sono distribuiti gli oggetti nel campo del cielo notturno. Ciò che non possono rappresentare è la distanza degli oggetti dalla Terra.

Ad esempio, mentre NGC 1356 e LEDA 95415 sembrano essere così vicini da dover interagire, Il primo è a circa 550 milioni di anni luce dalla TerraE Il secondo è distante circa 840 milioni di anni luceL'enorme separazione tra loro è di circa 300 milioni di anni luce. Ciò significa anche che LEDA 95415 potrebbe non essere così piccola come NGC 1356 come sembra.

D’altra parte, mentre NGC 1356 e IC 1947 sembrano essere separati da un relativo abisso in questa immagine, IC 1947 si trova a soli 500 milioni di anni luce dalla Terra. La distanza angolare tra loro solo in questa immagine è inferiore a quattrocentomila anni luce, quindi in realtà sono molto vicini nello spazio tridimensionale rispetto a NGC 1356 e LEDA 95415.

