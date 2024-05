Hubble ottiene l’immagine più nitida della galassia lenticolare NGC 4753 :: NASANET

Questa immagine presa dal telescopio spaziale Hubble mostra una vista quasi dal bordo della galassia lenticolare NGC 4753. Crediti: ESA/Hubble e NASA, L. Kelsey



Questa nuova immagine della NASA e del telescopio spaziale Hubble dell’Agenzia spaziale europea mostra una vista quasi di taglio della galassia lenticolare NGC 4753. Le galassie lenticolari hanno una forma ellittica e bracci a spirale non ben definiti.

Questa immagine è la visione più chiara di questo oggetto fino ad oggi e dimostra la straordinaria potenza della risoluzione di Hubble e la sua capacità di rivelare complesse strutture di polvere. NGC 4753 si trova a circa 60 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine, e fu scoperta per la prima volta dall’astronomo William Herschel nel 1784. È un membro del gruppo di galassie NGC 4753 all’interno della nube della Virgo II, che comprende circa 100 galassie. galassie e ammassi di galassie.

Questa galassia è probabilmente il risultato di una fusione galattica con una vicina galassia nana avvenuta circa 1,3 miliardi di anni fa. Le caratteristiche strisce di polvere di NGC 4753 attorno al suo nucleo si sono probabilmente accumulate come risultato di questo evento di fusione.

Gli astronomi ritengono che la maggior parte della massa della galassia si trovi in ​​un alone sferico leggermente appiattito di materia oscura. La materia oscura è chiamata “oscura” perché non possiamo osservarla direttamente, ma gli astronomi ritengono che costituisca circa l’85% di tutta la materia nell’universo. La materia oscura non sembra interagire con il campo elettromagnetico e quindi non sembra emettere, riflettere o rifrangere la luce. Possiamo rilevarli solo attraverso l’effetto della loro gravità sulla materia che possiamo vedere, che si chiama materia ordinaria.

L’ambiente a bassa densità e la struttura complessa di NGC 4753 la rendono scientificamente interessante per gli astronomi, che possono utilizzare la galassia in modelli che mettono alla prova varie teorie sulla formazione delle galassie lenticolari. La galassia ha ospitato anche due supernovae di tipo Ia conosciute. Questi tipi di supernovae sono estremamente importanti per studiare il tasso di espansione dell’universo. Poiché sono il risultato dell’esplosione di nane bianche che hanno stelle compagne, raggiungono sempre la stessa luminosità: 5 miliardi di volte più luminose del Sole. Conoscere la luminosità intrinseca di questi eventi e confrontarla con la loro luminosità apparente consente agli astronomi di usarli per misurare le distanze cosmiche, il che a sua volta ci aiuta a determinare come l’universo si è espanso nel tempo.