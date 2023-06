Hugo Boss aggiorna il suo piano strategico e punta a raggiungere i 5.000 milioni di vendite entro il 2025

Madrid – Dopo il completamento dell’ultimo anno fiscale 2022 e del primo trimestre 2023, che è venuto a confermare il buon momento che l’azienda sta attraversando dopo il rilancio dei suoi marchi “Boss” e “Hugo” all’inizio dello scorso anno, dalla guida della multinazionale tedesca della moda Hugo Boss, hanno già presentato il loro ultimo aggiornamento del piano strategico Claim 5. Una tabella di marcia che hanno presentato all’inizio di agosto 2021 in cui miravano a raggiungere un fatturato di 4.000 milioni di euro entro il 2025, in sinistri che sperano di firmare già entro quest’anno e due anni prima del previsto, il che li porta ad alzare la previsione e collocandolo a 5.000 milioni di euro di fatturato, nello stesso periodo.

Con questo nuovo obiettivo in vista della multinazionale tedesca, per raggiungerlo dalla direzione di Hugo Boss, hanno già indicato che gli sforzi dell’azienda continueranno ad attuare gli stessi punti chiave nel suo piano strategico “Rivendicazione 5” che ha portato a questa buona performance che i marchi stanno attraversando l’attività del gruppo, dal suo rilancio all’inizio di gennaio 2022. Quindi, ea questo proposito, la stessa strategia di cui si fidano, non si è ancora esaurita nelle sue ricadute sul campo della moda retail, che porterà ad un rinnovato impegno da parte del gruppo per continuare a cercare di guadagnare presenza e quote di mercato all’interno delle categorie lusso e “premium”, attraverso un ampio ventaglio di strategie che andranno dal continuare ad agire insieme a tutte le categorie di influencer di alto profilo e personaggi noti, ad espandere la propria presenza sia nel canale retail che wholesale, o continuare a diversificare la propria offerta, con il lancio di Like hanno già annunciato la loro prossima nuova linea, “Hugo Blue”, per un all’inizio del 2024, e tutto questo rimanendo concentrato sulla continua crescita del valore sostenibile per l’azienda.

Un impegno, quest’ultimo, è posto al “cuore” di questo piano strategico, per il quale si lavorerà per aumentare le iniziative circolari, attraverso l’utilizzo di materiali positivi per l’ambiente, e per promuovere l’emissione di zero emissioni di gas serra. Serra o particelle antiplastiche. Un obiettivo che dovrebbero presto iniziare a realizzare, alla luce di alcune delle ultime collezioni, se si fanno notare, è quello di stampare i loghi dei marchi della collezione stampati sugli abiti, in una plastica che sembra parlare di tutto tranne che di sostenibilità e lotta la diffusione delle microplastiche.

“Con Claim 5, abbiamo consegnato la strategia giusta al momento giusto”, difende le linee generali del piano strategico dell’azienda, afferma il CEO di Hugo Boss Daniel Greider, attraverso dichiarazioni allo stesso indirizzo del gruppo tedesco. . “Grazie alla dedizione e alla passione dei nostri team, abbiamo festeggiato un ritorno impressionante e il nostro impegno per risultati eccezionali”, che “ci consentiranno di raggiungere i nostri obiettivi finanziari a medio termine di 4.000 milioni di euro quest’anno, due anni prima del previsto Riguardo a questo prossimo traguardo che l’azienda si appresta a firmare alla fine di quest’anno Finanziario 2023, Greider aggiunge: “abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per continuare la nostra storia di successo” e “per questo stiamo alzando gli obiettivi di risultato, ” che ora passano “raggiungendo un fatturato di 5.000 milioni di euro e un margine Ebit di almeno il 12 per cento, entro il 2025”.

5 punti chiave per continuare a crescere “Nutrizione”

Per siglare questi successi in campo finanziario, come abbiamo indicato, la società punterà a continuare a riproporre, con nuove aspirazioni, gli stessi cinque punti strategici che fanno parte del piano “Rivendicazione 5”, presentato per la prima volta come diretto all’inizio di agosto ) 2021. Ciascuno indica le proprie ambizioni, e questo dalla guida di Hugo Boss li definisce sotto i titoli “Boost Brands”, “Product is Key”, “Digital Leader”, “Drive Omnichannel” (Promozione omnicanale ) e “Organizzare per la crescita” (Organizzare per la crescita).

Come aspetti chiave relativi a ciascuna di queste “Assicurazioni” su cui si basano i punti principali di questo piano strategico, per quanto riguarda il primo di essi, “Boost Brands”, il management di Hugo Boss conferma la sua decisione di impegnarsi ad andare oltre per valorizzare il crescita dei marchi del Gruppo, sfruttando l’attuale forte crescita che sta vivendo. Una strategia che mira a continuare a guadagnare rilevanza e prestigio nei mercati e di fronte ai consumatori, contribuendo al suo obiettivo di collocare il gruppo tra i 100 marchi più grandi al mondo, per i quali confermano che continueranno a mantenere gli investimenti nel marketing a un livello compreso tra il 7 e l’8 percento delle vendite fino al 2025. Fondi che verranno utilizzati principalmente per finanziare campagne, collaborazioni e organizzare eventi di marca insieme a ogni sorta di “star” e personaggi noti, che si fidano porteranno a la fine del consolidamento delle vendite che è previsto, entro il 2025, invece di 2.600 milioni di euro e 3.500 milioni di euro per la linea uomo Boss; Invece di 400 dei 500 milioni di euro per Boss Womenswear Veins; e 1.000 milioni di euro invece degli 800 milioni di euro finora previsti, per l’intera confezione di vendita del marchio Hugo.

Sul secondo punto, ‘Product is Key’, il management di Hugo Boss si concentrerà sull’ampliamento della propria offerta, con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di essere un gruppo lifestyle 24/24. 7, con articoli per In qualsiasi momento della vita dei loro clienti. Un obiettivo per il quale continuerà a lavorare, ampliando e migliorando l’offerta delle linee maschili Boss Black, Boss Orange e Boss Green, a cui si è aggiunta la nuova Boss Camel. Oltre a continuare a diversificare la propria offerta, con la reintroduzione di Boss Orange nel settore moda donna del brand, in cui si integra anche la nuova linea Boss Camel. Un’offerta rinnovata che permetterà di introdurre dalla sartoria a capi più sportivi e casual sia per uomo che per donna all’interno del marchio Boss, a cui si aggiungerà per la prossima commercializzazione, a inizio 2024, del nuovo marchio blu Hugo che l’azienda di moda cercherà di avvicinare più membri della Generazione Z.

Come parte di un altro aspetto del suo impegno a “leader nel digitale”, l’azienda ha appena lanciato il suo nuovo campus di innovazione digitale a Porto. Alcune delle strutture su cui si concentrano ampliano notevolmente le loro capacità di analisi dei dati, con tutte queste informazioni, nel tentativo di semplificare le operazioni lungo l’intera catena del valore della multinazionale tedesca.

Crescita su tutti i canali e le regioni

Nel frattempo, per quanto riguarda il quarto punto strategico di questa “Rivendicazione 5”, “Drive Omnichannel”, da qui la direzione di Hugo Boss indica l’obiettivo di continuare a sfruttare la natura omnicanale, per promuovere ulteriormente la crescita dell’azienda. . Crescita che sperano di raggiungere sia nei mercati e nelle regioni in cui operano, sia dai canali di vendita al dettaglio, all’ingrosso e online.

Per ciascuno di essi, per il canale retail, l’azienda punta a realizzare ricavi per oltre 2.500 milioni di euro, invece dei 2.000 previsti finora, entro il 2025. È un obiettivo che sperano di raggiungere aumentando la redditività dell’azienda . acquisti nella fascia del +3 per cento annuo, e per effetto di un investimento di 600 milioni di euro, invece dei 500 iniziali, che praticheranno per il periodo complessivo dal 2021 al 2025, con l’obiettivo di modernizzare, digitalizzare e ampliare la rete commerciale che aspirano a collocare nella fascia dei 500 punti vendita, entro il 2025, dopo aver aggiunto circa 20 slot ai 470 che avevano a fine 2022.

Per quanto riguarda il canale all’ingrosso, Hugo Boss cercherà di rafforzare la propria posizione nei mercati emergenti espandendo il numero totale di negozi in franchising da 300 a 500. Cosa che, sommata al resto della sua attività nell’ambiente all’ingrosso, dovrebbe eventualmente riflettersi in circa 1.300 milioni di euro di fatturato, invece dei 1.000 finora previsti, entro il 2025. Ricavi da integrare con i proventi delle vendite di un canale online il cui fatturato dovrebbe superare i 1.000 milioni di euro, entro il 2025, a seguito della crescita a doppia cifra prevista nei prossimi anni; e fino a 200 milioni di euro stipulati nei contratti di licenza.

Di conseguenza, e per mercati, il management di Hugo Boss stima che entro il 2025 il fatturato in Emea finirà per superare i 2.800 milioni di euro; nelle Americhe 1.000 milioni di euro; E in Asia/Pacifico anche con 1.000 milioni di euro, in questo caso spinti da tutto il potenziale dei loro marchi che sperano di svelare ai consumatori cinesi.

Produzione su richiesta e vicino

In conclusione, come parte di quell’ultimo punto “Organizzare per la crescita” del suo Piano strategico “Rivendicazione 5”, dal management di Hugo Boss cercano di indicare quegli investimenti che realizzeranno all’interno della loro catena di fornitura, con l’obiettivo di garantire un’implementazione strategica e accurata delle loro operazioni a livello globale. Il punto attraverso il quale ruotano con il terzo punto “Digital Leadership” di questo piano strategico, in quello che in questo caso si tradurrà nella realizzazione di iniziative come il “Digital Twin”. Una misura lanciata da Hugo Boss con l’obiettivo di consentire rapide decisioni di produzione all’interno della loro catena di approvvigionamento, da una piattaforma di processi aziendali guidata dalla tecnologia, con la quale continuano ad avvicinarsi intenzionalmente a una produzione alla volta. .

“Con una maggiore stabilità e trasparenza nella sua catena di fornitura globale”, hanno spiegato a questo proposito da Hugo Boss, “Digital Twin” contribuirà positivamente ai futuri obiettivi di crescita, redditività e sostenibilità dell’azienda. capacità logistiche globali di circa il 40%”, pur “continuando le sue iniziative ‘Getting Closer’, avvicinando la produzione all’Emea e alle Americhe”.