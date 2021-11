Hugo Gaston è l’ultimo pilota alla Next Generation Finals

Le ATP Next Generation Finals 2021 hanno già i partecipanti per alzare il sipario sul Milan la prossima settimana. Assenti Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime e Jenson Brooksby, Un “piccolo” francese ha confermato a Parigi che l’ultimo posto era Hugo Gaston.

Hugo Gaston ha completato il roster per le ATP Next Generation Finals 2021. Getty Images

Con poco più di due anni da professionista e Sempre più presenza nei tornei di livello cercando di entrare nella top 100 della classifica ATP, Gaston ha rotto quell’importante barriera per un tennista, che gli dà sicurezza finanziaria e sportiva.

In una sola settimana, non solo è riuscito a fare il suo debutto in quel club prescelto, ma ha anche fatto in modo di lasciare il Masters 1000 di Parigi Percy, Almeno 67esimo nel mondo, migliorando di 36 posizioni. E il premio di fine stagione va annoverato tra i migliori tennisti fino a 21 anni.

