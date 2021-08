Humberto Janeiro, molto conservatore, non conferma né smentisce la rottura della sorella Carmen e Luis Masafio

23-08-2021 Humberto Janeiro all’arrivo in Ambicionese EUROPA SPAGNA SOCIEDAD



Madrid, 23 (possibilità)

Dopo un decennio di relazione segreta e pochi mesi dopo essersi trasferiti in Portogallo, Carmen Janeiro e Luis Masafio avrebbero potuto separarsi. Lo confermano alcune testate giornalistiche, che additano il mancato adattamento della sorella di Jesolyn de Aubric al Paese vicino come il motivo principale di una rottura che sembra non ancora definitiva, perché l’ex compagno è ancora in contatto telefonico … E i suoi parenti non escludono la riconciliazione.

Tornata a Ubrique e circondata da tutta la sua famiglia, Carmen sta vivendo una delle estati più tristi alla fattoria Ambiciones e, a suo merito, tace sulla fine della sua relazione con l’uomo d’affari milionario. Los Janeiro, da parte sua incondizionata, non commenta questa interruzione inaspettata che avrebbe lasciato Jesolina completamente deserta.

Humberto Janeiro Jr., divertente come suo fratello Jesuline, ha scherzato con la stampa quando è arrivato ad Ambición per visitare sua sorella, affermando che aveva “sbagliato” nel ridere ed evitando domande sulla rottura tra Carmen e Luis Masafio. Ovviamente, sebbene non sia né confermato né smentito che la relazione sia finita, ci viene detto che l’unica figlia di Humberto Janeiro e Carmen Bazin sta bene nonostante tutto ciò che è stato pubblicato nei giorni scorsi. La sua reazione è nel prossimo video.