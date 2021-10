Hyper X lanza su Streamer Starter Pack Per quegli utenti che sono interessati a muovere i primi passi nel mondo del broadcasting, casualmente o con aspirazioni a raggiungere il livello professionale. Il marchio noto come ampio catalogo Dalle periferiche di gioco, il pacchetto includeva il microfono USB HyperX SoloCast e le cuffie da gioco Cloud Core con DTS Headphone:X di Spatial Audio, entrambi i quali forniscono la qualità necessaria per svolgere il lavoro nel miglior modo possibile.

Il un’azienda Specifica che il microfono ha una semplice configurazione plug-and-play e che include un diagramma polare cardioide più sensibile per le sorgenti audio direttamente davanti al microfono, rendendolo ideale per la chat vocale di gioco.

Per quanto riguarda le cuffie, includono un codice di attivazione di due anni per le DTS Headphone:X con suono spaziale, in grado di fornire un suono posizionale chiaro che ti immergerà ulteriormente nelle nostre sessioni di gioco.

Hyper X lancia uno Streamer Starter Pack per coloro che desiderano entrare nel mondo del live streaming

L’auricolare è compatibile con PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One S, dispositivi mobili, Nintendo Switch e sistemi di gioco VR dotati di porta jack da 3,5 mm.

Puoi ottenere l’HyperX Streamer Starter Pack per € 139,99 / £ 119,99 MSRP in Europa attraverso i negozi HyperX ufficiali e i punti vendita eTail.

