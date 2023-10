HyperX ha introdotto una nuova webcam da 8 megapixel, un supporto per microfono caricato a molla e un mixer audio compatto

Il marchio di accessori e periferiche per videogiochi dietro HP, HyperX, È stato presentato UN Nuova webcam, microfono, braccio della fotocamera e mixer audio. Questo gruppo consentirà a creatori di contenuti, streamer e giocatori Avvia o completa la configurazione Con gli elementi che si rendono necessari per questo tipo di attività.

Nuova fotocamera HyperX Vision S Ha un sensore Sony Starface™ 8MP Che fornisce una buona qualità video e una risoluzione fino a 4k, In Campo visivo di 90 gradi. Grazie ai suoi sensori, alcuni Colori brillanti e vibranti Anche quando non abbiamo molta luce. Il suo insieme di funzionalità lo rende molto facile da usare, ad es Messa a fuoco automatica Ciò ti consentirà di scattare foto nitide anche mentre sei in movimento.

Quindi puoi mettere la fotocamera e il microfono, HyperX ha introdotto il braccio chiamato Caster. Questo braccio Non sono necessari strumenti Supporta microfoni e fotocamere con filettatura da 1/4″, 3/8″ o 5/8″. È interamente prodotto in Alluminio E capace di farlo Raggiunge 32 pollici e compie rotazioni complete di 360 gradi. Dispone di canali di gestione dei cavi con coperture per una facile installazione. per lui Movimento fluido della molla Permette a più posizioni di adattarsi a te nei tuoi giochi o trasmissioni.

Nuova interfaccia audio Mixer audio HyperX È un dispositivo Integrato Ciò consente Mixaggio audio Da varie fonti come il microfono, la voce del gioco o il suono del gioco stesso. lui ha Un ingresso XLR Alimentazione a 48 volt e compatibile con audio 24 bit/96kHz. Include Controllo della dissolvenza Per i tre ingressi audio e volume di uscita f Tasto muto Per tutti. Usando questa interfaccia, puoi controllare tutto l’audio sul tuo computer in tempo reale.

La fotocamera HyperX Vision S è ora disponibile al prezzo consigliato di $ 199,99Il braccio sarà disponibile a Febbraio 2024 di $ 119,99 HyperX Audio Mixer può anche essere acquistato ora su $ 179,99.

