Sono noti per il loro carisma, talento e popolarità, motivo per cui hanno accumulato una grande fortuna nei loro conti bancari. La loro musica è ascoltata in tutto il mondo e riempiono tutti i concerti. Dove Jennifer Lopez Fino a Ricky MartinQuesta è una lista degli artisti più ricchi del mondo.

I 10 artisti latini più ricchi del mondo



1

Jennifer Lopez

Con l’aggiunta di 255 milioni di dollari, l’artista è in classifica da diversi anni, non solo per la sua carriera di cantante ma anche per il suo ruolo di attrice, che ha affascinato il pubblico cinematografico e televisivo con i suoi film ed evocato emozioni negli spettatori.

Due

Shakira

L’ex partner del calciatore Gerard Pique guadagna un totale di $ 200 milioni, diventando una delle artiste più ricche, insieme al suo ruolo di donna d’affari con la sua personale collezione di profumi e tour mondiali.

3

Enrico Iglesias

Il traduttore della canzone “Bailando”, nonostante la fortuna del padre, ha avuto un ruolo di rilievo nei generi del pop latino, del reggaeton e delle ballate, un classico della famiglia Iglesias, per il quale ha raccolto complessivamente 85 milioni di dollari.

4

Giovanna

Juan Esteban Aristizabal Vázquez, meglio conosciuto come Juanes, ha guadagnato 85 milioni di dollari, battendo il record di essere stato colombiano con 26 Latin Grammy durante la sua carriera musicale. Eccelleva nei generi rock e pop ed è stato in grado di affascinare il cuore di tutti i fan.

5

Ricky Martin

Il 50enne portoricano continua a fare la storia, pubblicando canzoni dal 1980 ad oggi come “Nada es imposible”, “Livin’ la vida loca” e “La Mordedita”, e ha incassato un totale di $ 60 milioni. Nel corso degli anni, ha ricevuto due Grammy Awards, cinque Latin Awards, tre Billboard Awards, otto Billboard Latin Music Awards, otto MTV Awards, otto World Music Awards e due American Music Awards, tra gli altri.

6

pitbull

Armando Pérez, meglio conosciuto come Pitbull, è la collaborazione musicale più ricercata e ha pubblicato “Fireball”, la sigla dei Mondiali 2014 in Brasile, in cui l’artista ha composto due canzoni in spagnolo e inglese, oltre a guadagnare $ 50 milioni .

7

Luis Miguel

È il messicano con le vendite più alte, con 45 milioni di dollari. La serie basata sulla sua carriera, durata tre stagioni, è stata un successo internazionale.

8

Marco Antonio

L’ex marito di Jennifer Lopez, durante i suoi 37 anni di carriera, ha caratterizzato abbaglianti canzoni salsa, oltre ad approfondire i generi bolero, ballad e pop, per un totale di $ 40 milioni.

9

senza età

Il “King of the Night” è uno dei musicisti portoricani più ascoltati nel genere reggaeton ed è attualmente un’influenza e ispirazione per grandi artisti urbani, guadagnando circa $ 22 milioni.

10

Santo Romeo

La star della bachata ha fatto ballare tutti i suoi fan con le sue fantastiche canzoni che hanno raggiunto una cifra di 18 milioni di dollari. L’ex leader del gruppo Aventura ha introdotto questo nome d’arte nel suo singolo “You Still Love Me” dall’album We Broke the Rules, portando molte donne a chiamarlo “Romeo”.