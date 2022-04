I 10 migliori confronti NFL possibili

Abbiamo chiesto a 10 analisti della NFL su ESPN il loro confronto preferito con il potenziale cliente del draft 2022, un giocatore attuale o precedente della NFL.

Avvicinandosi Draft NFL 2022il che significa che inizieranno a sentire i confronti delle migliori quote del raccolto attuale, con i giocatori che si sono già o sono già ritirati da NFL. Queste partite possono essere basate sul gameplay, sulle misurazioni fisiche, sulla produzione, sul ruolo e sulla versatilità dei potenziali clienti, su attributi simili o su una combinazione di quanto sopra. Ma, comunque, valutatori di un progetto NFL I giocatori del college vengono spesso paragonati a professionisti certificati per dare un nome e un volto a ciò che portano in tavola.

I confronti sono un modo semplice per i fan di farsi un’idea dello stile di gioco di un giocatore. Ma non è sempre accurato e, nella maggior parte dei casi, non indica che un potenziale cliente condividerà lo stesso livello di successo in NFL, per il meglio o il peggio. Aiutano semplicemente a comprendere meglio le aspettative e come portarle al livello successivo.

Quindi, abbiamo chiesto a 10 dei nostri analisti chi Progetto NFL A ESPN I tuoi confronti preferiti per il capitolo di quest’anno. Alcuni potrebbero averlo già sentito, ma altri potrebbero offrire un nuovo modo di guardare a una particolare possibilità e cosa aspettarsi da domenica a domenica in futuro. Iniziamo con uno dei migliori centrocampisti di quest’anno.

Alcuni tratti del gioco di Kenny Beckett si riferiscono sempre a ciò che faceva Tony Romo nella NFL. Getty Images, AP Photo

Beckett ha uno stile di gioco a disagio in giardino. Il quarterback di Pittsburgh si tira costantemente fuori dalle brutte situazioni con velocità e creatività. E quando è in buona forma, Beckett è molto efficace. Ciò equivale al modo in cui Romo, il quarterback di lunga data dei Dallas Cowboys, ha giocato la partita. Dan Orlovsky.

Wilson ha una prospettiva dinamica con grandi capacità di gioco e può estendere le difese verticalmente o costruire dopo la caccia. E con le abilità con la palla di alto livello che dimostra in video, il wide receiver dell’Ohio State può vincere partite isolate. In un attacco professionale, aspettati di vedere Wilson usato come Diggs con i Buffalo Bills, come obiettivo a tre livelli con resilienza dentro e fuori. – Matt Bowen.

Lloyd è un quarterback completo, poiché la Warner è sui San Francisco 49ers. Inoltre, i risultati e le misurazioni del college sono quasi identici.

Durante la sua carriera nello Utah, Lloyd ha avuto 256 contrasti totali, 16,5 sack, due contrasti forzati, cinque intercettazioni, otto passaggi difensivi e tre touchdown. Durante i suoi quattro anni alla BYU, Warner ha segnato 264 contrasti totali, 6,5 sack, tre passaggi forzati, sette intercettazioni, 13 passaggi difensivi e due touchdown.

Nel gruppo di spedizione di quest’anno, Lloyd pesava 6 piedi-3, 235 libbre con un’apertura alare di 33 pollici e 4,66 secondi in uno scatto di 40 yarde. Nel frattempo, la Warner pesava 6 piedi-3, 236 libbre con un’apertura alare di 32 pollici e 4,64 secondi in uno scatto di 40 yard durante l’evento del 2018.

Lloyd può rallentare la corsa, giocare la palla in un passaggio di copertura e inseguire il quarterback. E la capacità di influenzare la difesa di passaggio come terzino rende Lloyd per me un paragone facile con la Warner. – Todd McShie.

Gardner è un linebacker alto e sorprendente, e non ha rinunciato a un solo touchdown in questa stagione a Cincinnati. Avevamo Cromarty nel roster dei New York Jets quando ero GM, e i corpi e il fisico di questa coppia di trampoli posteriori erano quasi identici. Gardner dovrebbe essere un angolo straordinario della copertura da uomo a uomo della NFL, proprio come Crowe. – Mike Tannenbaum.

Il Nelson era un ottimo ricevitore largo per i Green Bay Packers e Pierce ha qualità fisiche simili. Ha sbalordito con uno scatto di 40 yard di 4,41 secondi e un salto verticale di 40,5 pollici nel gruppo di ricognizione, e il suo ricevitore largo di Cincinnati potrebbe funzionare su qualsiasi pista e rompere i contrasti dopo la caccia. Forse Green Bay potrebbe rubare Pierce con una delle loro scelte nel secondo round. Mel Keeper Jr.

Ekwonu è un giocatore forte con abilità sovrumane in un gioco di corsa. Proprio come hanno fatto i Wirfs con i Tampa Bay Buccaneers fuori dall’Iowa, immagina un grande contrasto offensivo il primo giorno che è probabilmente migliore in una partita di corsa, all’inizio, di quanto non fosse in una partita di passaggio. Le capacità di Ekwonu, grazie a qualità come velocità, equilibrio e forza, lo rendono probabilmente la migliore soluzione del gruppo. – Matt Miller.

Entrambi gli uomini erano noti per le loro produzioni al college. Stingley ha avuto un’ottima stagione da vera matricola alla LSU che includeva sei intercettazioni, mentre Lattimore ha avuto quattro intercettazioni nella sua ultima campagna universitaria prima di essere preso dai New Orleans Saints nel primo round del 2017. Stingley ha una tecnica finemente sintonizzata. Per la copertura personale, ma è anche intelligente con i suoi occhi e l’istinto per la copertura dell’area. La capacità non è il problema, la disponibilità è: ha perso 13 partite nelle ultime due stagioni. Se Stingley riesce a rimettersi in forma prima dell’infortunio, ha il talento per diventare il 5° miglior quarterback della NFL. – Giordano Reed

Entrambi i contrasti difensivi sono formidabili: Davis pesa 341 libbre, Vea (i Buccaneers) pesava 347 libbre quando è entrato nel Draft NFL 2018 – un’ancora contro una partita di corsa con la forza di dominare in singolo e doppio – bloccando. Non credo che nessuno di loro diventerà un produttore di borse a due cifre, ma questa statistica può essere sopravvalutata. La possibilità di pagare in tasca rende difficile per i quarterback raggiungere i loro tiri e può costringerli a utilizzare il doppio schermo, creando efficacemente partite uno contro uno l’uno per l’altro. – Steve Munch.

Stavo coprendo gli Houston Oilers (ora Tennessee Titans) nel 1996 quando hanno arruolato Runyan, un forte contrasto offensivo con una posizione aggressiva, nel quarto round (109 in totale). Finì per giocare 14 stagioni nella NFL. Penning, che è alto 6 piedi e 7 piedi e pesa 325 libbre, ha gli stessi strumenti fisici di Runyan e la sua volontà di finire di giocare con modi eccezionali in ogni partita che ha giocato per il Northern Iowa. Ma Benning non dovrà aspettare fino alla fine. Quarto piano per sentire il suo nome. – Jeff Legold

Entrambe le estremità strette hanno la capacità di yard dopo la presa. Le loro combinazioni di abilità emergono grazie al modo in cui le usano i loro coordinatori offensivi, poiché ognuno di loro ha afferrato i passaggi dalla zona di difesa e ha persino portato la palla in porta. Come Smith dei New England Patriots, Okunkwo del Maryland della NFL lotterà con le sue dimensioni contro i suoi difensori e il suo ritmo contro i centrocampisti. – Torrone Davenport.