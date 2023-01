I 10 modelli più venduti in Italia nel 2022

Per il terzo anno consecutivo la moto più venduta in Italia Benelli TRK502, il modello ha venduto non meno di 6.645 unità rispetto allo scorso anno (6.543 unità). La seconda moto più venduta in Italia è l’Almite BMW R 1250GS (4062 unità), ai vertici nel 2017, 2018 e 2019.

Da segnalare la spinta del colosso italiano Geely con i suoi marchi Benelli Y Chiavetta Primo e quarto classificato (The Cava per chiavetta RKF 125 A1 è la moto più venduta nel segmento dei possessori di carte). Inoltre, guardando i 10 best seller, troviamo solo due modelli giapponesi: il Yamaha Tenere 700 e al terzo posto Honda Africa Twin In decima posizione. Siamo sorpresi Royal Enfield Meteor 350 (ottavo) e Moto Morini X-Cap (Nono).

I primi tre modelli sono trail, infatti, 7 bici su 10 appartengono alla categoria avventura! I tre Nirvana che escono da questo ambito sono: Keyway RKF 125, MotoGuzziV7 e la Royal Enfield Meteor.

Le 10 moto più vendute in Italia nel 2022