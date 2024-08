I 10 podcast più ascoltati oggi su Spotify Ecuador

Questi sono i titoli più cercati dagli abbonati Spotify. (informazioni)

I podcast sono prodotti audio disponibili tramite file o piattaforme di streaming, come Spotify e Una delle sue grandi caratteristiche è che l’utente può ascoltarlo quando vuole e quante volte vuole..

Proprio come le persone del nuovo millennio possono rimanere aggiornate con le ultime notizie nel loro paese disponendo di app multimediali o guardando cataloghi di film dai loro telefoni cellulari, possono anche godere… Ascolta notizie, storie, racconti, interviste e altro ancora Attraverso i propri dispositivi mobili senza dover restare incollati allo schermo e con la possibilità di svolgere altre attività contemporaneamente.

1. Un sorso di opinione

Ci riserviamo il diritto di opinione. Ogni giovedì alle 20:00!

2. Farid Al Deek | Storie e riflessioni

I miei amici mi chiamano Faro. Racconto storie e film e rifletto su di essi. Ha studiato psicologia e ha conseguito un master in psicoanalisi clinica e un altro corso in psicoterapia analitica. Mi piace leggere filosofia e scrivere poesie.

3. Storie notturne

Nella tradizione dei classici radiofonici, qui vengono raccontate storie, racconti e leggende che popolano le strade del Messico e dell’America Latina.

4. Podcast di Marian Rojas Estape

In questo podcast, Marian Rojas Estape, medico, psichiatra e psichiatra, ci aiuta a comprendere quegli aspetti fondamentali che influenzano ogni giorno la nostra salute fisica e mentale. La comprensione ci consola, ed è quello che ci spiega con la sua esperienza e conoscenza in ogni puntata. In esso troverai consigli per vivere in modo più armonioso conoscendo il nostro corpo, la mente, il comportamento e il mondo emotivo. Capirai che potrebbe esserci un modo per avvicinarti a come ottenere cose buone per te, imparerai a conoscere il cortisolo, il sistema reticolare, l’ossitocina e la corteccia prefrontale e avrai gli strumenti necessari per poter conoscere il le persone intorno a te. Voi. . Il podcast Marian Rojas Estapé è un podcast esclusivamente su Spotify. Crediti: Sceneggiatura e voce fuori campo: Marian Rojas Estapé Produzione: Espasa Direzione editoriale: Sergio García Janez e Sara Aylón Colonna sonora: Margot Martín Montaggio: José David Delpoyo (Sony)

5. Psicologia nuda | psi

La gestione emotiva è la chiave per una vita piena di significato. Sta a te imparare! Con l’aiuto della psicologa clinica Marina Mammoliti, scaviamo in profondità nella mente. In ogni episodio di Naked Psychology, il podcast numero 1 sulla salute mentale e i 13 migliori podcast al mondo, troverai strumenti preziosi per il tuo benessere. Ti unisci a noi? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e scopri un mondo di contenuti per il tuo benessere su https:psimammoliti.com!

6. Il tuo sviluppo personale

Sviluppo personale, spiritualità, libertà finanziaria, imprenditorialità e leadership.

7. Migliora il QI

Il nostro canale YouTube https:youtube.comiqpoderado?sid6xgrUjtYmd_aaup Se desideri contribuire alla crescita della nostra pagina, puoi farlo tramite questo link PayPal. Mille grazie a tutti coloro che hanno già donato! Il vostro sostegno è prezioso e ci aiuta ad andare avanti. https:www.paypal.comdonate?hosted_button_id9J429S48B8CYL

8. Sì, lo siamo

Un podcast strettamente pubblico. Ogni Mercoledì alle 20:00!

9. Tatan e Malia

Questo è un podcast che ti mette a disagio, perché comprendiamo che per sentirci a nostro agio nella vita dobbiamo imparare a sentirci a disagio.

10. Piccole dosi di amor proprio

Microdosi di amore per se stessi sono 5 minuti di connessione e amore per noi stessi. Un viaggio di conoscenza di sé, spiritualità e amor proprio. Ogni lunedì e giovedì su Spotify.

*Alcuni titoli potrebbero non contenere una descrizione perché la piattaforma non la fornisce.

I podcast hanno ripreso forza tra gli utenti delle piattaforme di streaming, soprattutto dopo la pandemia di coronavirus (Getty Images/Linda Raymond)

Un podcast è un prodotto audio Ha una periodicità specifica e può consistere in più episodi, anche se le sue origini risalgono alla radio, chi attualmente ama questo formato può trovarlo su siti web o piattaforme di streaming come Spotify.

I podcast nascono come discussioni tra più partecipanti su un argomento specifico, ma col tempo le modalità di realizzarli si sono diversificate, e ora può esserci una persona che parla o un gruppo; Allo stesso modo, non serve solo come spazio per lo scambio di opinioni, ma copre anche diversi generi musicali colloquio Anche immaginarioCome accade con l’interessante storia della produzione cilena Caso 63uno dei podcast più ascoltati al mondo.

La parola “podcast” è stata usata per la prima volta il 12 febbraio 2004 Scritto dal giornalista Ben Hammersley del The Guardian in un articolo in cui parlava di quanto sia economicamente fattibile creare un programma radiofonico online e accedervi ogni volta che gli utenti lo desiderano.

Sebbene ci siano vari dibattiti su quando sia apparso il primo podcast nella storia, molti esperti sottolineano che l’idea era chiara sin dalla creazione dei podcast. Il fonografo di Thomas Alva Edison, 1870Quando intellettuali dell’epoca come Philippe Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy predissero che la gente avrebbe finito per “leggere libri, giornali e riviste con gli occhi chiusi” e anche le mamme avrebbero smesso di russare raccontando storie ai propri figli prima di tornare a casa. Dorme.