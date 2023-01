I 10 prodotti che Mercadona ha ritirato dai suoi supermercati

MercadonaCome di solito accade ogni anno, hanno proceduto a ritirare 10 prodotti da tutti i loro stabilimenti in Spagna. Alcuni cambiamenti che fanno parte della strategia aziendale dell’azienda e dell’intenzione di innovare con un nuovo catalogo.

In questa occasione, come evidenziato dal quotidiano ‘InformazioneTra i prodotti ritirati dall’edificio vi sono alcuni dei reparti profumeria e farmacia, oltre a vari dolciumi e alcuni alimenti. Tutti scompariranno dagli scaffali dei supermercati. Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene, i prodotti del marchio non saranno in vendita Franck Provost (shampoo e lozioni), oltre a colonia di moreil cui prezzo era di 2,5 euro per una bottiglia da 70 cc.

Tuttavia, non sono gli unici. Nel reparto caramelle, il richiamo riguarda fino a cinque prodotti. di mezzo Mochi al pistacchioE Shakerare la stracciatellaE Crema fondenteil Caramelle all’anguria e il Palline di cioccolato fondente ripieni. In questo senso, hanno ritirato il torta di formaggio e rosmarino, salsa di pancetta mojo canarino e il Pasta di grano saracenosono tutti disponibili fino allo scorso anno.

dal dipartimento negozio di scarpesi era ritirato altrettanto Le pantofole sono come i lacci. Nonostante il ritiro dei pistacchi, si conservano ancora i mochi al mango e al cocco, due dei prodotti più singolari della scorsa estate. Lo scorso agosto, Mercadona ha già ritirato cibi come pizza, bevande, dolcificanti, pasta, marinate, salse, insalate e torte.

Cinque sviluppi all’inizio di quest’anno

Ecco invece cinque novità di rilievo nel 2023 che sono appena agli inizi. Uno dei nuovi prodotti di punta è Crocchette di maiale, situate nella sezione piatti pronti, che contiene fino a 12 crocchette senza glutine. Da segnalare anche l’ingresso del nuovo Cioccolato fondente al gusto di limone. Conosciuto come “Fusion”, contiene il 72% di puro cacao.

Negli ultimi mesi, la filiera Valencia ha sfruttato i prodotti “proteici”. Di questa linea, era l’ultimo prodotto messo in vendita nei suoi stabilimenti Yogurt proteico al gusto di limone. Infine, gli ultimi due alimenti Mercadona messi in vendita sono Mirtilli secchi, la sua confezione è da 200 grammi; e il cosce di polloÈ la principale novità della sezione pollo che può essere utilizzata in varie ricette.