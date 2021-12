I 3 motivi per cui dovresti usare Apple Maps secondo i suoi creatori

Nel corso degli anni, Apple Maps si è guadagnata l’app di Maps per molti utenti. Ed è che i miglioramenti lentamente ma continuamente accelerati gli hanno permesso di raggiungere e persino superare altre applicazioni su alcuni fronti. Hanno partecipato due dei suoi top manager I tre motivi per utilizzare Apple Maps.

Tre motivi per utilizzare Apple Maps come app di mappe predefinita

Apple Maps ha un track record accidentato. È stato rilasciato con l’accusa di Quando non con prese in giro da parte degli utenti. Dopo più di sette anni, gli utenti hanno più di un’opzione competente che soddisfa lo standard: Google Maps. Ora David Dorn, Product Manager e Meg Frost, Apple Map Design Director avere un’intervista Commentano i vantaggi di una soluzione di mappatura. Secondo loro, i tre motivi per utilizzare Apple Maps sono:

Apple sta investendo “importanti somme” in Maps per migliorarle continuamente.

La privacy è un elemento “chiave”, non è necessario creare un account per utilizzarlo e la posizione non viene tracciata per i dati.

L’integrazione con altri prodotti e servizi dell’ecosistema lo eleva al di sopra degli altri.

certamente, Apple Maps ha subito una grande svolta. l’estate scorsa l’azienda Attiva nuove mappe a Madrid, Barcellona e nel resto della Spagna. Un modello 3D di città abbastanza ben sviluppato. Negli Stati Uniti, questi investimenti sono più pronunciati, poiché gli edifici contengono più dettagli.

Oltre alla privacy, già data per scontata in uno dei prodotti Apple, l’integrazione con altri dispositivi dell’azienda è ciò che attira davvero molti utenti. La versione per Apple Watch ci permette di guidarci Per strada senza guardare l’iPhone. CarPlay ha anche la sua versione integrata. La sincronizzazione tra dispositivi ti aiuta a trovare il tuo iPhone e a cercare ulteriormente sul tuo Mac.