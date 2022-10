I batteri terrestri possono vivere all’interno della terra per decine di milioni di anni

Un gruppo di ricercatori americani ha simulato le condizioni ambientali su Marte in laboratorio e ha scoperto che, Nonostante le radiazioni ionizzanti che inondano il pianeta e ne sterilizzano la superficie, alcuni batteri possono sopravvivere in agguato all’interno della Terra. Organismi terrestri come “Deinococcus radiodurans”, soprannominato “Conan the Bacterium” e il secondo microbi più resistente alla radio, potrebbero vivere sul Pianeta Rosso per milioni di anni, riferiscono gli scienziati sulla rivista Astrobiology.

Marte è un mondo freddo e secco con una temperatura media di -63 gradi Celsius. Ma in passato il mondo era caldo e umido e l’acqua scorreva abbondantemente sulla sua superficie. Inoltre, è privo di un campo magnetico come scudo contro la sterilizzazione delle radiazioni solari e cosmiche, a differenza della Terra.

Per vedere se la vita potrebbe sopravvivere in queste condizioni estreme, un team guidato da Michael Daley, un patologo dell’Uniformed Services University of the Health Sciences (USU), e Brian Hoffman, un biochimico della Northwestern University, Esporre sei tipi di batteri e funghi terrestri su una superficie simulata di Marte secca e congelata, bombardandoli con raggi gamma e protoni per imitare le radiazioni. In alcuni casi, con una dose equivalente a quella che ricevono sulla superficie del pianeta; In altri, con quello che otterranno dall’incontro sottoterra.

inquinamento incrociato

E così questi esperti hanno verificato che Deinococcus radiodurans è sopravvissuto a malapena per alcune ore sulla superficie simulata di Marte immersa nei raggi ultravioletti, ma solo 10 centimetri di profondità hanno cambiato tutto. Accumulando il manganese antiossidante nei batteri, lo hanno calcolato Sepolto ad un’altezza di 10 centimetri può vivere 1,5 milioni di anni e questo a una profondità di 10 metri raggiungerà i 280 milioni.

Questi risultati rafforzano la possibilità che Se la vita avesse avuto origine su Marte, esisterebbe ancora, sottoterra D’altra parte, è un segnale di avvertimento sul possibile arrivo di microrganismi terrestri sul pianeta Terra come clandestini per missioni robotiche e con equipaggio. “I nostri organismi modello sono indicatori della contaminazione diretta di Marte e dell’inquinamento inverso della Terra, che dovrebbe essere evitato”, afferma Daly, membro del Comitato delle accademie nazionali statunitensi per la protezione planetaria.

I ricercatori hanno concluso che se i microrganismi terrestri raggiungessero il pianeta, “l’inquinamento di Marte sarebbe permanente”. Durerà come “migliaia di anni”. “Questo potrebbe complicare gli sforzi scientifici per cercare la vita su Marte. Allo stesso modo, se i microbi si fossero evoluti su Marte, potrebbero essere in grado di sopravvivere fino ad oggi. Ciò significa che campioni di ritorno da Marte potrebbero contaminare la Terra”, avverte Hoffman. La NASA e l’Agenzia spaziale europea sperano di portare polvere e rocce dal pianeta vicino a casa nostra all’inizio del prossimo decennio come parte di una missione per restituire campioni di Marte.

“Sebbene D. radiodurans sia sepolto nel terreno, non è stato in grado di rimanere inattivo durante i 2.000 o 2.500 milioni di anni trascorsi dalla scomparsa dell’acqua dalla superficie di Marte, gli ambienti marziani stanno cambiando e vengono regolarmente sciolti dal influenza del meteorite Suggeriamo che lo scioglimento periodico potrebbe consentire il trasferimento e la dispersione intermittenti. Inoltre, se la vita su Marte esistesse, anche se ora non ci fossero forme vitali di essa, le sue grandi particelle e virus sopravviverebbero molto più a lungo.. Ciò rafforza la possibilità che se la vita si fosse evoluta su Marte, sarebbe stata rivelata nelle missioni future”, afferma Daly.