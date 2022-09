I beneficiari della previdenza sociale riceveranno fino a $ 1.682 a settembre

Il bilancio delle vittime per forti piogge record a Petropolis è salito a 178

Il programma Social Security Administration (SSA) aiuta gli adulti a basso reddito o non vedenti e disabili di età pari o superiore a 65 anni.

Milioni di pensionati e disabili americani dipendono dal reddito di sicurezza supplementare, che consiste in questi due vantaggi che ammontano a $ 841. Tuttavia, il pagamento più alto è di soli $ 841 e il tipico vantaggio mensile è di soli $ 624.

Il mese prossimo milioni di americani riceveranno pagamenti diretti fino a 1.682 dollari in due assegni, il primo dei quali arriverà il 1 settembre.

Beneficiari di sicurezza sociale I media locali riferiscono che Supplemental Security (SSI) riceverà fino a $ 1.682 in assegni di stimolo a settembre.

