I Bills interrompono la serie di sconfitte battendo i Panthers 31-14

Josh Allen lanciò tre passaggi da touchdown, Devin Singletary segnò le sue migliori 86 yard della stagione con un infortunio al piede sinistro e domenica i Buffalo Bills batterono i Carolina Panthers 31-14.

Allen terminò 19 dei 34 tentativi con 210 yard, mentre Singletary fece correre i Buffalo e aprì le marcature con un trattino di 16 yard.

I Bills limitarono la mobilità di Allen una settimana dopo che il giocatore di quattro anni della NFL aveva subito una perdita ai supplementari, 33-27 a Tampa Bay. Allen fu esonerato quattro volte, per la maggior parte della stagione, per una perdita di 17 yard. È scappato una volta per un guadagno di 26 yard nel terzo quarto.

Buffalo (8-6) è stato in pericolo nelle sue prime tre partite consecutive negli ultimi tre anni. I Bills hanno vinto quattro delle loro nove partite e sono ancora in grado di avanzare ai playoff come squadra Wild Card. Possono ancora ripetere il titolo di East Asian Champions con una partita chiave contro il New England (9-5) domenica prossima.

I Panthers (5-9) hanno subito la quarta sconfitta consecutiva e la nona in 11 partite.