I blazer perdono per la settima volta consecutiva in trasferta

Pascal Siakam ha segnato 27 punti e Scotty Barnes 22 ei Toronto Raptors hanno chiuso tre partite battendo domenica i Portland Trail Blazers 117-105.

Gary Trent Jr. ha segnato 19 punti contro la sua ex squadra, e Fred VanVleet e OG Anunoby ne hanno segnati 14 ciascuno mentre i Raptors hanno ottenuto una serie di cinque sconfitte consecutive contro Portland.

Toronto ha vinto per la seconda volta in nove partite casalinghe e la quarta nelle ultime 15 partite.

Damian Lillard ha segnato 14 dei suoi 34 punti nel quarto quarto, ma la striscia di Portland Road ha raggiunto sette sconfitte.

Jusuf Nurkic ha segnato 14 punti e 18 rimbalzi. Anferne Simmons ha segnato 22 punti e Josh Hart 18 mentre Portland ha perso tre punti consecutivi e sette su nove.

Jerami Grant aveva 14 punti, portando tutti i giocatori di Portland in doppia cifra, ma i Blazers hanno ottenuto solo tre punti dai giocatori in panchina.

Toronto era in vantaggio per 92-76 a 10:40 dalla fine del quarto quarto, ma Portland è arrivata sul 97-94 su tiro di Lillard a 6:17 dalla fine. VanVleet ha risposto con tre punti consecutivi, portando Toronto in vantaggio per 103-94 con 5:45 da giocare.