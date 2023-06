I caccia Gripen e Typhoon furono inviati per intercettare gli aerei russi vicino allo spazio aereo svedese

L’aeronautica britannica ha riferito giovedì di aver intercettato due aerei russi che si trovavano vicino allo spazio aereo svedese, insieme ad aerei militari svedesi. Nel processo, Londra si è allargata Tifone e caccia di Stoccolma, Aerei Gripen, che erano in missione di sorveglianza aerea della NATO nella regione baltica.

Secondo la Royal Air Force (RAF), la British Air Force, gli aerei russi –Un aereo da ricognizione IL20 e un caccia Su-27– Non ha soddisfatto gli standard internazionali e non ha comunicato con le autorità competenti. Hanno notato che “ma sono rimasti nello spazio aereo internazionale e hanno volato professionalmente”, spiegando che si trattava di una “intercettazione di routine”.

Il ministero della Difesa russo ha ripetutamente affermato che i voli di aerei militari russi vengono effettuati in conformità con le normative internazionali per l’uso dello spazio aereo, riferisce l’agenzia di stampa Tass.

Non è la prima volta che si verifica un incidente del genere nel corso della guerra in Ucraina. A marzo, quattro aerei da guerra russi (due Russo Su 27 e due Su 24) ha violato lo spazio aereo svedese e ha costretto l’Air Force a effettuare un’operazione per schierare i caccia Gripen. In quello che Stoccolma ha definito “poco professionale e irresponsabile da parte della Russia”.

Lui JAS 39 Gripen Si tratta di un caccia di quarta generazione che è diventato il primo caccia multiruolo della Svezia in grado di intercettare, attaccare e ricognire. Ad oggi, le forze svedesi hanno unità 74 di questo combattente. Si tratta di un caccia Mach 2 ad ala a delta alimentato da un motore Volvo turbofan con postbruciatore. Con una portata di 3.200 km, può volare ad un’altitudine di 15.240 metri.

Lui Eurofighter TyphoonDa parte sua, era stato progettato per fornire alle varie forze aeree europee un caccia per la difesa aerea superiore in tutti gli aspetti all’ultima generazione di aerei da guerra sovietici dell’epoca. Lungo circa 55 piedi e con un peso al decollo di quasi 50.000 libbre, l’Eurofighter è un caccia bimotore, ala delta, da superiorità aerea, da attacco al suolo progettato e costruito da un consorzio di aziende europee.

Con informazioni da Europa Press