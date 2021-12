I cacciatori mostrano i loro eroi di battaglia in intensi campi di battaglia durante il loro primo gameplay

Nel corso degli anni, l’universo di Star Wars non ha smesso di espandersi, al di là delle serie e dei film, con tantissimi videogiochi. Una delle prossime cose che vedremo l’anno prossimo sarà in giro Star Wars: Cacciatori, che ha già Il primo trailer con il gameplay.

Zynga è l’azienda dietro questo titolo che avrà la particolarità di presentarcene alcuni Quattro partite contro quattro squadre Tra diversi tipi di personaggi che si affronteranno sui campi di battaglia. I cacciatori tra cui puoi scegliere includeranno robot, Jedi, cacciatori di taglie, soldati dell’impero e molti altri.

fatto, Il video in questione ci presenta alcuni degli eroi che saranno disponibiliTra questi ci sono Wookiee Grozz, un robot che si crede essere Jedi di nome J-3DI, la ribelle Zaina, una coppia di fratelli Jawas che combatteranno fianco a fianco sotto il nome di Utooni o anche il guerriero del lato oscuro Rieve. Naturalmente, ognuno di loro ha le proprie abilità speciali con le quali può devastare i propri avversari.

Per quanto riguarda le battaglie, si svolgeranno in luoghi famosi come Hotn, Endor, Tatooine e altre famose zone del franchise, ma soprattutto quello che non va dimenticato è Star Wars: Hunters sera è gratuitoQuindi chiunque disponga di un dispositivo Nintendo Switch, iOS o Android sarà in grado di giocare una volta rilasciato nel 2022.