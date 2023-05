I cambiamenti climatici possono influenzare la sostenibilità delle popolazioni ittiche

La ricerca, condotta dalla Monash University in Australia, ha rivelato che i pesci polari soffrono di un tasso di mortalità inferiore rispetto ai pesci tropicali, il che ritarda la riproduzione finché non diventano più grandi e possono produrre più uova, il che potrebbe avere implicazioni per gli effetti del cambiamento climatico sulla sostenibilità delle popolazioni ittiche.

Secondo gli esperti, i pesci continuano a crescere per tutta la loro vita e i pesci più grandi tendono a produrre un numero sproporzionato di uova, rendendoli degni di essere allevati più tardi nella vita, mentre i pesci che maturano lentamente rischiano di morire prima di raggiungere l’età riproduttiva.

Pertanto, la teoria della storia della vita prevede che l’età in cui un pesce inizia a riprodursi dovrebbe essere influenzata dal tasso di crescita e dal rischio di mortalità della specie.

Per verificare questa ipotesi, i ricercatori hanno applicato un modello matematico esistente dell’evoluzione della storia della vita ai dati pubblicati sul peso alla nascita, sul tasso di crescita e sul tasso di mortalità degli adulti di 47 specie di pesci marini.

Hanno scoperto che i pesci tropicali subiscono l’80% in più di mortalità rispetto ai pesci polari.

I dati pubblicati sui pesci marini hanno confermato le previsioni del modello: le specie polari tendono a deporre le uova molto più tardi di quelle tropicali e il numero di uova che producono aumenta notevolmente con l’aumentare delle dimensioni del corpo.

Questi risultati indicano che il cambiamento climatico può portare a cambiamenti nella crescita e nella riproduzione dei pesci marini, poiché l’innalzamento degli oceani fa sì che i pesci si riproducano prima nella vita mentre sono ancora giovani, e quindi producono meno uova.

Secondo gli autori dello studio, ciò potrebbe avere un impatto significativo sugli stock ittici e sulla pesca in tutto il mondo.

l/pn