I capi cercano la carta dei playoff; Steelers, sopravvivete

Sulla carta, è difficile mettere sullo stesso piano alcuni Chiefs che guardano il resto della American Conference dall’alto e alcuni Steelers che accusano la stagione in grigio. Entrambi, tuttavia, possono essere altrettanto pericolosi.

I Chiefs entrano nella partita casalinga di domenica con i playoff nel mirino grazie a una difesa solida e tempestiva (25 recuperi) e al ritorno di Patrick Mahomes alla sua forma ottimale, che è stato il motore che ha guidato un Kansas City (10-4 ) striscia vincente con sette partite – la più lunga attiva nell’American Football Association.

Tanto basta per far scattare l’allarme per il resto del campionato.

Da parte loro, gli Steelers (7-6-1) non condividono molti di questi tratti. Il suo attacco si è dimostrato mediocre, per non dire altro, e la sua difesa incoerente nella migliore delle ipotesi. Ma il fatto che stiano trattenendo l’ultimo respiro in questa stagione li rende ugualmente pericolosi.

Se Pittsburgh comprometterà Arrowhead con qualche vantaggio, è la salute. Gli Steelers sono sopravvissuti in qualche modo all’epidemia di COVID-19 che ha devastato i campus universitari e interrotto i programmi in tutta la lega.

Kansas City non può dire lo stesso. Durante la settimana, la squadra aveva fino a 16 giocatori nel roster COVID-19, inclusi nomi come Tyreek Hill, Travis Kelce e Chris Jones tra gli otto titolari, e non è noto se potranno contare su qualcuno di loro. Domenica.

“Fa parte del mondo in cui viviamo oggi”, ha dichiarato Mahomes.

Pittsburgh non avrebbe potuto avere migliori possibilità di competere con pesi massimi come Kansas City. O così potresti pensare. Nelle montagne russe della stagione degli Steelers, hanno vinto partite in cui hanno segnato 15 punti e partite perse in cui hanno segnato 37 punti.

Tuttavia, sono entrati vivi nella settimana 15 grazie a due forti dimostrazioni difensive nelle ultime tre settimane, entrambe contro (all’epoca) team leader come Baltimora e Tennessee. Ripetere l’acrobazia contro i leader che hanno segnato 32,87 punti di media nelle ultime cinque partite è visto come un compito molto più complicato e potrebbe determinare il destino della loro stagione.

___

Browns (7-7) su Green Bay (11-3)

Il problema con i Cleveland Browns sembra non avere fine. Allo scoppio di COVID-19 che li ha lasciati senza più della metà dei loro indirizzi alla riunione della settimana precedente e una perdita che li ha mandati al piano di sotto nella loro divisione, dobbiamo ora aggiungere una visita a Lambeau Field per affrontare i Packers che vantano il miglior record in tutta la NFL.

I problemi di Cleveland non finiscono qui. Mentre avranno il capo allenatore Kevin Stefansky di nuovo in disparte, la disponibilità del quarterback Baker Mayfield (COVID-19) e della stella difensiva Miles Jarrett (coscia) è ancora nell’aria. Non è la situazione migliore quando la tua stagione è in gioco.

D’altra parte, la scorsa settimana Aaron Rodgers e i Packers della scorsa settimana sono diventati la prima, e finora unica, squadra ad avere un posto nei playoff. Il prossimo passo della lista è assicurarsi un soggiorno al Lambeau Field per tutta la post-season, a partire da sabato contro Cleveland.

Ai problemi di salute di Cleveland si aggiunge l’incoerenza che si riflette chiaramente nel fatto che vittorie e sconfitte si sono alternate dalla sesta settimana. Gravato da un attacco che, anche con i suoi migliori giocatori in campo, ha avuto difficoltà ad aggiungere punti sul tabellone.

Questo è un peccato fatale quando Rodgers è dall’altra parte, ancora una volta con le credenziali di MVP, che arriva nel 2021 con la linea offensiva Top 10 della NFL.

___

La settimana 16 inizia giovedì sera quando i 49 giocatori (8-6), che hanno vinto cinque delle ultime sei partite per decidere la loro contesa per una posizione da wild card nella NFC, fanno visita agli attuali Titans (9-5). Federazione asiatica.

La giornata continua sabato con la visita di Brown a Green Bay, e di notte i Colts (8-6) cercheranno di fare un altro passo verso la post-season durante la loro visita in Arizona (10-4), che richiede una vittoria per fare è ai playoff.

Domenica sono in programma le seguenti gare: The Lions (2-11-1) ad Atlanta (6-8); pirati (10-4) in Carolina (5-9); Corvi (8-6) a Cincinnati (8-6); Caricabatterie (8-6) a Houston (3-11); arieti (10-4) in MN (7-7); Fatture (8-6) nel New England (9-5); Jaguars (2-12) ai New York Jets (3-11); Giants (4-10) a Filadelfia (7-7); orsi (4-10) a Seattle (5-9); Broncos (7-7) a Las Vegas (7-7); e Washington (6-8) a Dallas (10-4).

La penultima settimana del calendario regolare si conclude lunedì con Miami (7-7), che giocherà la sua striscia di sei vittorie consecutive in casa contro i Saints (7-7), che sono ancora vivi nel Fight for the Wild. Tessera del convegno nazionale.

___

giocare a rambo

Conferenza Nazionale

Green Bay è l’unica squadra testa di serie nei playoff finora e ha già rivendicato il titolo della Southern Division.

I Cowboys ei Buccaneers possono assicurarsi i loro titoli divisionali e un posto nei playoff, con le vittorie di questa settimana senza la necessità di più set.

I Cardinals ei Rams potrebbero sigillare il loro posto nei playoff con due vittorie questa settimana.

Conferenza americana

I Chiefs possono guadagnare il loro posto dopo la fine della stagione con la vittoria di domenica. Ci vogliono una vittoria e una sconfitta per i Chargers per assicurarsi il titolo di division.

I Patriots, i Titans potrebbero assicurarsi un biglietto per la post-season questa settimana, ma hanno bisogno di vittorie speciali e altri set di risultati.

___

Il giornalista dell’Associated Press Dave Skrita ha contribuito a questo rapporto da Kansas City.