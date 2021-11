I cardinali bloccano la serie di vittorie dei Navegantes in Venezuela

VALENCIA, Venezuela – Il cardinale Lara ha eseguito un attacco di 14 colpi venerdì, in rotta verso una vittoria per 9-4 sui Navgantes del Magallanes, che ha visto interrompersi la loro undicesima serie di vittorie consecutive nel baseball professionistico venezuelano.

Ildemaro Vargas è stato 2-5 con un fuoricampo e tre RBI, Jecksson Flores è stato 5-2 con Homer da solo e ha segnato due punti, mentre Carlos Rivero ha segnato tre valide sulla RBI per distinguersi nell’attacco vincente.

Maximo Castillo (1-1) ha segnato la vittoria con un netto sollievo di tre anelli vuoti con due colpi, mentre il disastro è andato al record di Gabriel Moya (0-1), che punisce con tre punti e tre colpi in un solo terzo. .

A Maracay, Carlos Tucci ha superato la RBI quattro volte quattro singoli, battendo 5-3 Tigres de Aragua Aguilas del Zulia.

Francisco Carrillo (2-2) ha vinto uno e un terzo round senza consentire la corsa, e Cesar Jimenez ha perso (1-4), dopo aver ricevuto quattro commozioni cerebrali e otto colpi in quattro round e due terzi del lavoro.

A Puerto La Cruz, Newman Romero ha fatto un parziale di 2 su 1 con un fuoricampo e tre RBI, mentre Oswaldo ha guidato Arcia in due turni con una doppietta per spingere gli Anzoátegui Caribes alla vittoria per 6-5 sui La Guira Sharks.

Rafael Pineda (1-0) ha segnato la vittoria dopo aver coperto sei anelli con quattro valide e un round, mentre l’opposto è andato al record di Ryan Flores (2-2), penalizzando cinque touchdown e cinque valide in due e due terzi round. .

A Caracas, Carlos Perez era 4-2 con due e tre RBI, mentre David Rodriguez ha colpito Homer di due round per l’ottavo per invertire un ritardo, e Braves of Margarita ha battuto Lyons 6-5 di Caracas.

Ivan Hernandez (1-0) si è ritirato a vuoto per conquistare la vittoria, mentre la battuta d’arresto è andata al record di Jesus Zambrano (0-3), che ha concesso al Flame due volte e due sconfitte in un turno.

Con i risultati odierni, Navegantes del Magallanes è in testa alla classifica con un punteggio di 19-8, seguito da Bravos de Margarita (16-11), Cardenales de Lara (15-12), Tigres de Aragua (15-13), Leones del Caracas (13-15) , Tiburones de la Guaira (11-17), Caribes de Anzoategui (11-16) e Aguilas del Zulia (10-18)