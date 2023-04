I cardinali con Woodford ei suoi luogotenenti imbiancano i pirati

John Woodford e tre mitigatori hanno condiviso gli otto colpi concessi dai Pittsburgh Pirates venerdì, mentre Norman Gorman ha guidato in due run nella vittoria per 3-0 dei St. Louis Cardinals.

Woodford ha concesso sette colpi in 5 inning e 1/3 lanciati, ma solo uno è andato a colpi di base extra, un doppio di Austin Hedges a partire dall’ottavo. Poi sarebbe uscito, ritirando i successivi tre battitori.

Zach Thompson (1-0) ha lanciato 1 inning e 1/3 con quattro strikeout per vincere. Drew Verhagen ha perfezionato l’ottavo, mentre Giovanni Gallegos ha fatto lo stesso nel nono, assicurandosi la sua prima parata.

Johan Oviedo (1-1) ha avuto un inizio stellare per i Pirates, concedendo una corsa e segnando 10 in sette inning. Il cubano ha giocato 19 partite in 33 partite durante le sue tre stagioni come quarterback per i Cardinals prima di essere ceduto ai Buccaneers per l’esterno sinistro colombiano Jose Quintana l’anno scorso prima della scadenza commerciale.

Nolan Arenado è andato 3 su 3, con una passeggiata. Con uno eliminato al sesto inning, ha scelto, poi ha segnato sul colpo di Gorman, ponendo fine alla serie di sconfitte di 14 run dei Cardinals contro i Pirates.

I Cardinals hanno aggiunto altre due corse contro il mitigatore Duane Underwood Jr. nell’ottavo inning. Entrambe le corse sono arrivate da un singolo collegato di Wilson Contreras e Gorman ha concluso la partita con tre strikeout in quattro at-bats.

Per i Buccaneers, dominicano Rodolfo Castro 3-1.

Per i Cardinals, il venezuelano Contreras è 4-1 con la RBI.