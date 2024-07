I Chiefs sperano di lanciare ancora lungo con l’aggiunta di Xavier Worthy

L’attacco di Kansas City ha perso la sua verticalità nelle ultime due stagioni, e ora sperano di recuperarla

KANSAS CITY — In quello che sembra essere un segno di ciò che verrà, o almeno questo è ciò che la gente spera Capi di Kansas City, una delle ultime giocate del loro minicamp finale è stato un lungo passaggio di touchdown. la metà Patrick Mahomes Si è sbarazzato della palla in tempo per battere l’attacco e l’ha lanciata a lungo per un touchdown Marchese Brown.

Tali spettacoli non erano frequenti Mahomes E il Teste Ultima stagione. Alcune delle mosse più importanti della offseason, inclusa la firma di… marrone E selezione tramite bozza Saverio se lo meritaconcentrato nel riportare questo tipo di giocate nell’attacco di Los Angeles. Teste.

“Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro controllando le parti brevi e intermedie, ma voglio che torniamo anche a quella parte dell’attacco”, ha detto. Mahomes. “Lui [head] allenatore [Andy] Canna Ci spinge davvero in campo. “È difficile contro la nostra difesa, ma stiamo cercando di realizzarlo”.

Kansas City spera che Xavier Worthy sia pronto per l’inizio del training camp dopo aver sofferto di un problema al tendine del ginocchio. Foto AP/Charlie Riedel

Mahomes È stato Giocatore più prezioso della NFL Nella sua prima stagione da titolare, nel 2018, quando lanciò 50 passaggi di touchdown e lanciò per oltre 5.000 yard con diversi passaggi profondi nella sua collezione. Ma, l’anno scorso, con ampi ricevitori per Teste Si è rivelata un’enorme delusione e i suoi passaggi sono stati, in media, i più brevi della sua carriera (7,0 yard).

In più della metà delle spedizioni Mahomes, il wide receiver previsto era a meno di 5 yard dalla linea di scrimmage. I suoi lanci erano in media a poco più di 6 yard dallo scrimmage. Di conseguenza, solo il 13% dei suoi completamenti è andato per 20 yard o più, la percentuale più bassa della sua carriera.

Questo è il motivo marrone E prezioso Erano due delle sue priorità fuori campagna Teste. marrone Una volta è stato cronometrato a 4,27 secondi per lo scatto di 40 yard. prezioso Mettere un segno per lui Combinazione scouting della NFL Quest’anno con un tempo di 4,21 secondi.

“Entrambi sanno correre bene e penso che a loro piaccia fare sport e siano buoni giocatori, quindi penso che questo ci aiuterà”, ha rivelato. Canna. “Avere velocità non fa male. Abbiamo lavorato senza molta velocità a centrocampo e abbiamo fatto bene, ma se hai l’opportunità di aggiungere qualcuno che ritieni sia un buon giocatore, non solo un giocatore veloce, ma anche un buon calciatore, penso che probabilmente dovrai trarne vantaggio.” Quindi.”

IL Teste Da allora hanno avuto ricevitori veloci Mahomes Diventa il suo proprietario. Tyreek Hill Ha corso uno scatto di 40 yard di 4,24 secondi quando è uscito dal college per il draft. Mecole Hardman, Márquez Valdes-Scantling, Sammy Watkins e Justin Watson Non in classe collinaMa sono veloci.

Ma non hanno i ricevitori larghi e veloci che portano. marrone E prezioso Giocare insieme.

“Questi ragazzi sono piloti veloci”, ha osservato. Watson. “Hanno un diverso livello di velocità e le difese dovranno fare un passo indietro.

“Abbiamo avuto molte discussioni e conversazioni, direi negli ultimi due anni, su chi è più veloce [entre los receptores de los Chiefs] E nominavo sempre il mio nome. Ora mi rimetterò a uno di questi due. “Questi due ragazzi possono volare.”

marrone La scorsa stagione, quando giocava per la squadra, aveva una media di 12,3 yard ogni volta che la palla gli veniva lanciata Cardinali dell’Arizona. Durante la sua carriera ha registrato una media di 11,8 yard in ricezione e non è mai sceso sotto le 10,7 in una stagione.

“Ho visto tutto fuori stagione, dal lavoro in Texas a qui”, ha detto. Mahomes Prima Teste Finiranno i loro allenamenti fuori stagione. “Segue la palla molto bene e può davvero correre… Gli darò opportunità in campo e farà accadere le giocate. Più giochi faremo, continueremo a dargli quelle opportunità. È un bravo oltre alla nostra offesa.”

prezioso Non si è allenato molto dopo essere stato selezionato in precedenza Teste Grazie al problema al bicipite femorale, però Kansas City Spera di essere pronto per l’inizio del ritiro.

Anche senza di lui, Mahomes Ha continuato a connettersi con un discreto numero di passaggi profondi. Ha distribuito la palla tra… marrone, Watson, Riso Rushi E altri.

“Ci stanno sicuramente usando per giocare contro una certa copertura, imparare alcune cose, testare alcune cose”, ha ammesso il terzino. Nick Bolton. “Abbiamo molta velocità colpetto Fidatevi di questi ragazzi perché escono e giocano… Cercheremo sicuramente di iniziare la stagione”.

Canna Lo ha sempre desiderato Mahomes Cerca i suoi ricevitori in campo, ma quest’anno lo ha invitato a farlo di più. Mahomes Lo ha indicato Canna Una volta gli chiese anche perché veniva lanciata così tanta quantità alle valvole di scarico.

Non tutti i passaggi durante la bassa stagione sono andati alle valvole di sicurezza, e certamente non quelli che erano vicini alla chiusura del minicamp, perché marrone.

“Quando ho visto l’accusa, ho abbassato la testa, fiducioso che l’avrebbe buttata via”, ha spiegato. marrone. “Ho alzato lo sguardo e ho visto la palla in aria, e ho fatto solo una giocata.

“Siamo veloci. Veloci di sicuro. Metteremo molta pressione sulle persone, questo è certo. Penso solo che sarà emozionante. Penso che tutti dovrebbero essere entusiasti.”