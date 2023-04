I cinque nipoti di Kodama: chi erano i possibili eredi dell’opera di Borges

Maria Kodama, Fondazione Borges. (Ludovic Marin/AFP)

Cinque fratelli, quattro dei quali avvocati. Fino a pochi giorni fa, come tutti, vivevano la quotidianità dei loro giorni, senza conoscere grosse sorprese. Anche un evento imprevisto può cambiare il corso della loro vita. I cinque fratelli kodamafiglio Jorge Kodamapossono diventare nelle prossime ore (o finchè i tempi di giustizia) negli eredi dei beni ereditati dalla zia Maria Kodammorto domenica 26 marzo, nonché i beni morali che componevano l’opera Jorge Luis Borgesil più grande scrittore argentino che kodama custodito per decenni.

Ripetutamente Maria Kodam Si dichiarava figlia unica e non aveva successori naturali. Potenziali eredi del patrimonio oggetto della successione Borges Kodama Non si sono mostrati pubblicamente come tributari dell’opera di Borges o come vicini alla zia che, comunque, non avrebbe perso i contatti con i nipoti, secondo alcune voci vicine al defunto esecutore.

I cinque nipoti kodama – Maria Belén, Matias, Maria Victoria, Martin Nicolás e Maria del Socorro, di età compresa tra i quaranta e i quarantasette anni – rivendicati davanti al giudice quali unici eredi, dopo l’avv. Fernando Soto – Procura per una vedova Borges– Elevare la sede vacante nell’eredità davanti ai tribunali di Buenos Aires.

Potrebbe interessarti: Borges: i figli della sorella di Maria Kodama comparvero in tribunale per essere considerati loro eredi

Tuttavia, fonti vicine a loro hanno ritrattato la loro convinzione che probabilmente fosse in una casa Maria Kodam Un testamento ritrovato in un cassetto che potrebbe non essere stato registrato presso il collegio dei notai ma è 3d, cioè scritto con la calligrafia della persona che era vedova Borges. In tal caso, sarà necessario eseguire una scansione del grafico per verificare la correttezza della grafia e della firma e quindi redigere un atto.

Gli eredi – chiunque essi siano, dopo che la giustizia avrà risolto l’eccezionale situazione di successione incerta – diverranno titolari di un patrimonio che, secondo l’atto da lui presentato, comprenderà Fernando Soto Alla giustizia: “I due cerchi dove Maria Kodam Risiedeva a Rodríguez Peña 1236, 8° piano, sezioni “A” e “B”, nella città di Buenos Aires; un appartamento al 3016 di French Street, sempre all’ottavo piano; e l’edificio che costituisce la sede della Fondazione Internazionale Jorge Luis Borges, situato ad Anchorena 1660″.

Ma in aggiunta, e soprattutto, la successione ancora incerta comprende la titolarità dei diritti d’autore di tutte le opere letterarie Jorge Luis BorgesOltre a tutte le medaglie, gli onori e gli onori che lo scrittore ha ricevuto nel corso della sua vita; dai manoscritti originali. I suoi disegni e la sua biblioteca personale sono “tra gli altri beni di altissimo valore culturale, storico e patrimoniale”, secondo la lettera di un avvocato. kodama.

Maria Kodama al funerale di Jorge Luis Borges nel 1986.

Soto sottolinea kodama Era inquilina della proprietà a Parigi, in Francia, ea Ginevra, in Svizzera, dove ha diversificato I tuoi effetti personali e oggetti personali“.

La preoccupazione principale è come sarà gestito. Edizioni Borges D’ora in poi e quanto saranno appropriati i futuri eredi per prendere le decisioni giuste per pubblicare al meglio una delle opere letterarie più potenti in Argentina e, ovviamente, la letteratura mondiale.

In questo senso, qualche giorno fa la critica Beatrice Sarlow ha detto a infobae La cosa migliore sarebbe creare un “Archivio Borges” nella Biblioteca Nazionale: “Bisogna cercare esempi di archivi di libri, in modo che non finiscano ad Harvard, per esempio, dove ho consultato la Corrispondenza di Victoria Ocampo .”

Sebbene i potenziali eredi kodama Ha annunciato che non avrebbe, dopo, rilasciato dichiarazioni alla stampa, l’informazione che infobae D’accordo Mostra alcune caratteristiche dei figli Jorge KodamaIl fratello di Maria, morto il 17 luglio 2017.

Mariana del Socorro KodamaHa 47 anni ed è la più grande dei fratelli. L’attività principale che annuncia è l’attività di “Consulenza Aziendale, Orientamento e Servizi Amministrativi”. con suo fratello Martino Nicola Era socia di un’impresa registrata come negozio di giocattoli e libreria. Era molto giovane, aveva ventisette anni, ed era titolare di un’attività situata nel Quartiere Uno.

Martino Nicola46 anni, oltre a essere comproprietario del negozio di giocattoli che ha fondato nel 2009 con sua sorella, nel 2018 ha promosso l’installazione di un birrificio a Lanús, un locale che, come molti, è stato chiuso durante la pandemia.

Maria Vittoria44 anni, avvocato.

Mattia42 anni, avvocato, lavora per il Servizio Nazionale Sanità e Qualità Agroalimentare (SENASA).

Maria Belinla nipote più giovane kodama40 anni, ha lavorato in diverse importanti aziende.

Se non vi sono altri potenziali eredi che affermano di far parte della successione o se il testamento non viene trovato firmato da Maria Kodamquesti cinque fratelli potrebbero cambiare una parte importante della loro vita dichiarandoli unici eredi di una vedova Borges.

E su di loro ricadrà, certamente, la responsabilità dell’opera futura di Jorge Luis Borges, con l’enorme responsabilità di farne il centro nodale della cultura nazionale.

Continuare a leggere

Lungi dalla volontà, cosa bisogna fare perché Borges non sia lasciato da parte

Innamorato: quali libri ha dedicato Borges a Maria Kodama?

Maria Kodama è morta: ascolta la sua lettura della storia in cui ha incontrato Borges