I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia dal 40 all’1,21% tramite Investing.com

Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo martedì; Settore in rialzo e indici in rialzo.

A fine giornata a Milano è cresciuto dell’1,21%.

Eccellente valore della sessione amplificatore (MI :), 4,89%, 2.090 punti, a 44.830 alla fine. Lo seguono ? SpA (MI :), in crescita del 3,22% pari a 0,0630 punti, ha chiuso a 2.0200, e Poste Italiane Spa (MI :), che è salito del 2,84% o 0,325 punti, chiudendo la sessione a 11,785.

La coda del codice è finita Telecomunicazioni Italia (MI :), che ha chiuso l’1,46% o 0,0052 punti in meno a 0,3507. Stellandis NV (MI :), nel frattempo, ha chiuso lo 0,16%, in calo di 0,026 punti a 16,032. Denaris SA (MI 🙂 0,02%, 0,00 punti, termina a 8,08.

I numeri verdi battono i rossi della Borsa di Milano con un margine di 301 a 142, chiudendo a 37 flat.

I futures del petrolio greggio con consegna a novembre sono aumentati dello 0,40% o 0,28 a $ 70,42 al barile. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a novembre è aumentato dello 0,49% o $ 0,36 a $ 74,28, l’oro con consegna a dicembre è aumentato dello 0,74% a 13,05 e $ 1.776,85 l’oncia troy.

EUR / USD è aumentato dello 0,02% a 1,1727, mentre EUR / GBP è aumentato dello 0,00% a 0,8583.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,08% a 93,183.