I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia dal 40 all’1,27% tramite Investing.com

Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo giovedì; Settore in rialzo e indici in rialzo.

Alla fine del Milan ha toccato l’1,27%, nuovo massimo da un mese.

Bango BPM Spa (MI :), in rialzo del 4,33% pari a 0,117 punti, chiudendo a 2,817. Lo seguono FinecoBank Banca Fineco SpA (MI :), ha chiuso al 3,70%, in rialzo di 0,5850 punti, ha chiuso a 16.4000 e Squadra Interpump (MI :), che sale del 2,94%, 1.700 punti, per chiudere la sessione a 59.550.

Sotto l’indice c’è Leonardo SBA (MI :), che ha chiuso a 6,668, in calo del 7,05% o 0,506 punti. Unipol Il Gruppo Finanziario Spa (MI :), dal canto suo, ha chiuso dello 0,19%, in calo di 0,010 punti a 5,156, mentre Assicurazioni Generali SpA (MI 🙂 ha chiuso allo 0,08%, in aumento di 0,0150 punti a 18.7250.

I numeri verdi battono i rossi della Borsa di Milano con un margine di 309 a 123, i 40 chiudono invariati.

Il titolo FinecoBank Banca Fineco SpA (MI 🙂 è salito del 3,70% a 0,5850, 16,4000, il livello più alto di sempre.

I futures sul petrolio greggio con consegna a novembre sono aumentati dello 0,60%, o dello 0,48%, a $ 80,92. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a dicembre è aumentato dello 0,70% o 0,58 a 83,76 dollari al barile, mentre i future sull’oro con consegna a dicembre sono aumentati dello 0,11%, 3,85 e 1.798,55 dollari.

EUR/USD è sceso dello 0,01% a 1,1590, mentre EUR/GBP è sceso dello 0,19% a 0,8468.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,10% a 93,987.