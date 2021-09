I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia dal 40 allo 0,45% di Investing.com

© Reuters. I codici dell’Italia sono aumentati; Investing.com Italia dal 40 allo 0,45%



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo martedì; Settore in rialzo e indici in rialzo.

Alla fine del Milan era in rialzo dello 0,45%.

La migliore performance della sessione è stata STMicroelectronics (MI :), che è salita del 3,62% o 1.380 punti per scambiare a 39.500. Lo seguono amplificatore (MI :), ha chiuso al 3,24%, 1.340 punti in più, a 42.680, e DiaSorin SpA (MI :), che sale del 2,59%, 5,10 punti, per chiudere la seduta a 201,80.

La coda del codice è finita ? SpA (MI :), che è scesa del 2,08% o 0,0430 punti per chiudere a 2,0260. Telecomunicazioni Italia (MI :), dal canto suo, perde l’1,76%, ovvero 0,0064 punti, chiudendo a 0,3576, mentre Banco BPM Spa (MI 🙂 perde l’1,35%, ovvero 0,037 punti, chiudendo a 2.703.

I numeri rossi battono i numeri verdi della Borsa di Milano con uno scarto di 242 a 205 e 24 chiusi.

Le azioni di STMicroelectronics (MI 🙂 sono aumentate del 3,62% o di 1,388 a 39.500.

I futures sul petrolio greggio con consegna a ottobre sono aumentati dello 0,03% o 0,02 a 70,47 dollari al barile. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a novembre è aumentato dello 0,07%, o 0,05 per cento, a 73,56 dollari, mentre i future sull’oro con consegna a dicembre sono aumentati dello 0,65%, 11,65, a 1.806,05 dollari l’oncia troy.

EUR / USD è aumentato dello 0,16% a 1,1826, mentre EUR / GBP è aumentato dello 0,02% a 0,8536.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,20% a 92,465.