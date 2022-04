I codici Italia chiudono il declino; Investing.com Italia 40 -0,08% in calo attraverso Investing.com

© Reuters. I codici Italia chiudono il declino; Investing.com Italia 40 0,08% Ribasso



Investing.com – Martedì il titolo italiano è sceso; , E ha spinto al ribasso gli indici di declino nei settori.

Alla fine del Milan perde lo 0,08%.

Eccellente valore della sessione சாய்பெம் SpA (BIT :), in rialzo di 0,84 punti, ovvero del 3,81%, per chiudere a 1,13. Segue UniCredit SpA (BIT :), in rialzo del 2,44% o 0,22 punti a 9,29 e Stellantis NV (BIT 🙂 in rialzo del 2,41% o 0,31 punti per chiudere a 9,29. Sessione 13.35.

Al di sotto dell’indice, le Assicurazioni Generali SpA (BIT :), che sono scese del 2,67%, ovvero di 0,51 punti, a 18,75. Banca Generale (BIT :), nel frattempo, è sceso del 2,67%, o 0,86 punti, per chiudere a 31,39. Spa Mangler (BIT 🙂 ha perso l’1,80% o 0,91 punti e ha chiuso a 49,65.

I numeri rossi di Borsa di Milano erano 222 diversi dai 205 rispetto ai 205, e 37 chiusi.

I futures sul greggio per l’offerta di giugno sono scesi del 4,65%, o 5,00, a 102,61 dollari al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna a giugno sono scesi del 4,80% o 5,43 a $ 107,73 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a giugno sono scesi dell’1,44%, 28,65, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR / USD era 0,17% a 1,08 e EUR / GBP è rimasto invariato a 0,22% a 0,83.

L’indice del dollaro è salito dello 0,14% a 100,90.