I codici Italia chiudono il declino; Investing.com Italia 40 0,48% in calo attraverso Investing.com

Investing.com – Il titolo Italia è sceso a fine mercoledì; , E ha spinto al ribasso gli indici di declino nei settori.

A fine Milano è sceso dello 0,48%.

Il benchmark BP Banca SpA (BIT 🙂 è cresciuto del 2,92%, o 0,06 punti, a 1,94. Seguilo Banca centrale Banca di Credito Finanziario SpA (BIT :), in crescita del 2,49%, in crescita di 0,24 punti a 9,88. Ferrari NV (BIT :), è aumentato del 2,17% o 3,85 punti per terminare la sessione a 180,90.

Sotto l’indice la Nexi SpA (BIT :), che perde il 2,79%, ovvero 0,26 punti, chiudendo a 9,12. Banca Pubblica (BIT :), dal canto suo, è sceso del 2,76%, ovvero 0,88 punti, chiudendo a 30,95. Spa Mangler (BIT 🙂 ha perso il 2,60% o 1,19 punti e ha chiuso a 44,63.

Alla Borsa di Milano, i numeri rossi hanno superato i numeri verdi di 172, 248 e 26.

I futures sul petrolio greggio con consegna a luglio sono aumentati del 2,75% o 3,28 a $ 122,69 al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna ad agosto sono aumentati del 2,77%, o 3,34, a $ 123,91 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna ad agosto sono aumentati dello 0,22%, 4,05, a $ 1,00 l’oncia troy.

L’EUR/USD è salito dello 0,20% a 1,07 e l’EUR/GBP è salito dello 0,61% a 0,85.

L’indice del dollaro è salito dello 0,15% a 102,48.