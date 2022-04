I codici Italia chiudono il declino; Investing.com Italia 40 -0,74% in calo attraverso Investing.com

© Reuters. I codici Italia chiudono il declino; Investing.com Italia 40 Ribasso dello 0,74%.



Investing.com – Martedì il titolo italiano è sceso; , E ha spinto al ribasso gli indici di declino nei settori.

A fine Milano è sceso dello 0,74%.

Eccellente valore della sessione Ricordare (MI :), in rialzo di 1,4 punti, o del 3,49%, a 48,88. Seguilo Unipol Gruppo Finanziario Spa (MI :), in rialzo del 2,49%, in rialzo di 0,12 punti a 5,07, ha affermato David. Kampari Milano Spa (MI :), in rialzo del 2,14% pari a 0,23 punti, chiude la sessione alle 10.96.

Sotto l’indice c’era STMicroelectronics (MI :), che è scesa del 5,34%, o 2,07 punti, per chiudere a 36,63. Squadra Interpompa (MI :), nel frattempo, ha perso il 5,17% o 2,28 punti per chiudere a 41,84, mentre Stellantis NV (MI 🙂 ha perso il 3,68% o 0,55 punti per chiudere a 14:34.

Alla Borsa di Milano, i numeri rossi hanno superato i numeri verdi di 186 a 276 e 16 hanno chiuso.

I futures sul petrolio greggio con consegna a maggio erano dello 0,33%, o 0,34, a 103,62 dollari al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna a giugno sono aumentati dello 0,32%, o 0,34, a $ 107,87 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a giugno sono scesi dello 0,49%, 9,50, a $ 1,00 l’oncia troy.

L’EUR/USD è sceso dello 0,50% a 1,09 e l’EUR/GBP è salito di 0,83 dallo 0,28%.

L’indice del dollaro è salito dello 0,37% a 99,34.