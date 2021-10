I codici Italia chiudono meno; Investing.com Italy 40 in ribasso dello 0,28% da Investing.com

© Reuters. I codici Italia erano meno chiusi; Investing.com Italia 40 in calo dello 0,28%



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in ribasso venerdì; Il settore è in calo e gli indici sono in calo.

Alla fine a Milano ha perso lo 0,28%.

I best performer della sessione di Bper Banca SpA (MI 🙂 crescono del 2,41%, pari a 0,046 punti, chiudendo a 1,980. Lo seguono Moncler SpA (MI :), che chiude al 2,23%, in rialzo di 1,18 punti, a 54,20, e Terna Elytrica Nacional Spa (MI :), in rialzo dell’1,76% pari a 0,108 punti, ha chiuso la sessione a 6.244.

La coda del codice è finita DiaSorin SpA (MI :), è sceso del 3,42%, o 6,20 punti, per chiudere a 175,15. Patente di guida industriale NV (MI :), nel frattempo, è sceso del 3,13%, o 0,460 punti, per chiudere a 14.240. Disco (MI 🙂 1,81%, 0,91 punti, termina a 49,37.

I numeri rossi hanno vinto i verdi per 265 alla Borsa di Milano contro 174 e 42 chiusi.

I futures sul petrolio greggio per la fornitura di novembre sono stati dello 0,37% o 0,28 a 75,31 dollari al barile. Tra le altre materie prime, i futures sul petrolio Brent con consegna a dicembre sono aumentati dello 0,46%, o 0,36, a 78,67 dollari al barile, mentre i futures sull’oro con consegne a dicembre sono aumentati dello 0, 30%, 5,20 dollari a 1.762,20 dollari l’oncia troy.

EUR/USD è salito dello 0,18% a 1,1602, mentre EUR/GBP è sceso dello 0,54% a 0,8547.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,24% a 94,010.