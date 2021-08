I codici Italia erano meno chiusi; Investing.com Italia 40 in calo dello 0,80% su Investing.com

© Reuters. I codici Italia erano meno chiusi; Investing.com Italia 40 0.80% di sconto



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in ribasso lunedì; Il settore è in calo e gli indici sono in calo.

Una volta completato a Milano, è sceso dello 0,80%.

Eccellente valore della sessione Italcos SPA (MI :), in rialzo dello 0,78% o 0,046 punti, finendo a 5,944. Lo seguono DiaSorin SpA (MI :), in rialzo dello 0,65%, in rialzo di 1,15 punti, chiusura a 179.00, e Disco (MI :), che è salito dello 0,56% o 0,32 punti, chiudendo la sessione a 57,16.

La coda del codice è finita ? SpA (MI :), che ha chiuso in calo del 2,37% ovvero 0,0480 punti a 1,9810. Denaris SA (MI :), da parte sua, è sceso del 2,26%, ovvero 0,20 punti, per chiudere a 8,58 Moncler S.P.A. (MI 🙂 Ha ottenuto l’1,97%, 1,22 punti per finire a 60,66.

I numeri rossi battono i numeri verdi della Borsa di Milano con un margine di 304 a 136, 33 chiusi in piatto.

Le azioni di Italcas SBA (MI 🙂 sono aumentate di 52 settimane allo 0,78% o 0,046 a 5,944. Le azioni di Recordati (MI 🙂 sono aumentate dello 0,56% o 0,32 a 57,16, toccando il massimo storico.

I futures sul petrolio greggio con consegna a ottobre sono scesi dell’1,16% o 0,79 a 67,42 dollari al barile. Tra le altre voci, il greggio Brent con consegna a ottobre è sceso dell’1,01% o 0,71 a 69,88 dollari al barile, mentre i future sull’oro per dicembre sono aumentati dello 0,55%, 9,75 e un’oncia troy a 1.787,95 dollari.

EUR/USD è sceso dello 0,11% a 1,1778, mentre EUR/GBP è sceso dello 0,01% a 0,8504.

L’indice del dollaro è salito dello 0,10% a 92,608.