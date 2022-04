I Coldplay hanno cantato “Amor Eterno” di Juan Gabriel al loro concerto al Foro Sol

cattivo gioco Stupito il pubblico della capitale Il primo concerto al CDMX, Come parte del suo tour in Messico. Banda britannica sorpresa dal canto “Eternal Love” in onore del compianto musicista Juan Gabriel.

cantante Chris Martin, hai salutato “Divo de Jurez” A ritmo di chitarra: “Se fosse possibile, invieremo amore da Città del Messico a tutti coloro nel mondo che condividono quella straordinaria sensazione con lui”, ha detto prima di recitare nel momento più emozionante della notte.

“Ho sempre voluto giocare a Città del Messico, Per favore”, ha chiuso Chris prima che il pubblico messicano applaudisse.

Quanto tempo rimarranno i Coldplay in Messico?

I Coldplay continueranno a ospitare concerti al CDMX fino al 7 aprile. In totale sono quattro le date (già sold out): una tenutasi domenica 3; altro Oggi lunedì 4; Un altro mercoledì 6 e l’ultimo giovedì 7 aprile. Foro Sol avrà ciascuno il proprio quartier generale e inizierà 20:45 (CST).

Porte aperte dalle 16:30.

Martin Garrix è andato a vedere i Coldplay in Foro Soul e nessuno lo ha riconosciuto

Il Il primo concerto dei Coldplay in CDMX ha avuto un ospite molto speciale Tra il pubblico … nessuno se ne accorse. famoso Dj americano, Martin Garrix, Era presente al Foro Sol per assistere alla band britannica.

Il DJ, che ha partecipato al festival Tecate Pal Norte lo scorso sabato 2 aprile, ha condiviso una storia tramite Instagram Vivi come un altro fan dei Coldplay.

In esso è visto per estensione Felpa e cappello nero Dalla banda, mentre indossa la maschera bianca Il paradiso gioca in sottofondo.