I Coldplay hanno sospeso i loro concerti in Brasile a causa della malattia di Chris Martin, i loro concerti in Argentina sono in pericolo?

Tre settimane dopo le sue prime dieci esibizioni al River Stadium, I Coldplay hanno annunciato la riprogrammazione dei loro spettacoli in Brasile Perché Chris Martin ha un’infezione ai polmoni che lo costringerà a riposare per tre settimane. La band prevedeva di tenere due concerti a Rio de Janeiro e sei a San Paolo.

I fan argentini hanno preso rapidamente i conti e si sono spaventati Perché queste scadenze metteranno a rischio la visita dell’Argentina, dove giocherà il 25, 26, 28 e 29 ottobre; e 1, 2, 4, 5, 7 e 8 novembre.



Chris Martin. Foto: AFP

Dichiarazione ufficiale

“È con grande rammarico che siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all’inizio del 2023. A causa di una grave polmonite, Chris è stato sottoposto a severi ordini medici di riposo per le prossime tre settimane. Stiamo lavorando il più rapidamente possibile per garantire nuove date e continueranno a fornire maggiori informazioni nei prossimi giorni”, inizia la dichiarazione caricata sui loro social network.



Messaggio dei Coldplay sul suo account IG.

“A tutti quelli in Brasile che non vedevano l’ora di questi concerti, siamo molto dispiaciuti per qualsiasi delusione o inconveniente e siamo molto grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui la salute di Chris deve avere la priorità.

Salva i tuoi biglietti in quanto saranno validi per le nuove date riprogrammate. Accadrà all’inizio del 2023 e sarà annunciato a breve. Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in salute dopo il riposo medico prescritto e non vediamo l’ora di riprendere il tour il prima possibile. Spero che accetterete le nostre più sincere scuse a tutte le persone colpite e, come al solito, vi ringraziamo per il vostro amore e supporto”.

Giro del Sudamerica



Chris Martin a Wembley nell’agosto di quest’anno.

Dopo i sei concerti di agosto al Wembley Stadium di Londra, dove hanno già iniziato a mostrare parte delle attrazioni del tour, i Coldplay hanno ufficialmente dato il via al loro tour continentale martedì 13 settembre al National Stadium di Lima, in Perù.

Il tour prevede una ventina di presentazioni tra Rio de Janeiro, San Paolo, Lima, Santiago, Bogotà e Buenos Aires.

In Argentina stabilirà un nuovo record, superando le nove corse del fiume che Roger Waters ha realizzato con il suo film The Wall Live nel 2012. I Coldplay diventeranno la band con il maggior numero di corsi fluviali in tournée nella storia.

Nel dicembre dello scorso anno, i Coldplay hanno annunciato il suo ritorno in Argentina nell’ottobre di quest’anno. La gioia dei fan era prevedibile: il rapporto della band guidata da Chris Martin con il pubblico locale è stato incenerito quando hanno scelto il paese come luogo di inizio e di fine per il loro tour A Head Full of Dreams, tra il 2016 e il 2017.

Dopo aver aggiunto data dopo data, lo stesso Chris Martin ha fatto eco al fenomeno del numero di spettacoli, mandando un saluto ai fan argentini. “Oggi possiamo annunciare il nostro ultimo decimo concerto al River Plate. Incredibile! Siamo così grati!”

mfb

