I colombiani acquisteranno sempre più auto usate e vecchie nel 2022

BOGOTA – Lo scorso gennaio in Colombia sono stati venduti un totale di 60.461 veicoli usati, con un aumento del 34,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, quando furono immatricolati circa 44.949 veicoli, ha affermato giovedì l’Associazione nazionale per la mobilità sostenibile (Andemos).

Del totale dei trasferimenti di auto usate nel mese di gennaio, 37.169 corrisponde ad auto12.230 per utilities e 3.574 per carichi commerciali inferiori a 10,5 tonnellate.

Per città, dove si è verificato il maggior numero di trasferimenti di veicoli a gennaio Bogotà con 19837; Cali con 5593; Envigado con 3.958, Medellín con 3.352 e Bucaramanga con 1.873.

Secondo una relazione emessa da tale autorità, lo scorso gennaio il rapporto tra il trasferimento di auto usate e auto nuove era di 3,5.

A gennaio dello scorso anno il rapporto era 3,1 e nello stesso mese del 2020 era 3, come nel 2019, il che vale per “Il trend rialzista di questo mercato”Secondo Andemos.

Inoltre, per quanto riguarda il modello, “Emergono le preferenze dei consumatori per i veicoli che hanno in media 12 anni, mentre nel 2020 aveva 9 anni e nel 2021 aveva 11 anni”.

“La flotta più moderna migliora l’efficienza, poiché riduce la spesa sociale associata agli incidenti stradali e alle emissioni inquinanti e contribuisce alla produttività nelle città riducendo i tempi di viaggio”, ha affermato il presidente di Andemos Olivrio Garcia.

“È quindi importante stare al passo con questo nuovo trend di mobilità per le famiglie colombiane Politiche pubbliche che riducono la vita media del parco veicoli“, mettere in guardia.

Nel 2021 il numero totale di veicoli trasportati è stato di 1.134.636, mentre nel 2020 questa cifra era di 722.977 e nel 2019 era di 892.639.

Questo numero è anche superiore a quello registrato nel 2018 quando sono stati registrati 799.994 trasferimenti, nel 2017 ne sono stati individuati 775.281 in totale e nel 2016 sono stati misurati 782.381 trasferimenti.

Si prevede che il 2022 sarà con 265.000 nuovi veicoli immatricolati e 1 milione di auto usate immatricolate.