I Comitati Permanenti di Lavoro analizzano i temi della vita sociale ed economica locale (+ Post) – Radio Florida de Cuba

Florida, 23 aprile. – comitati di lavoro permanenti di Associazione per il potere popolare municipale della Florida Si sono riuniti sabato con un’ampia agenda di approfondimento su temi di grande influenza nella vita economica e sociale della regione.

Alla vigilia della IV Sessione Ordinaria del massimo organo di governo locale, convocata domenica 23 aprile, i delegati membri delle varie Commissioni hanno analizzato i temi da portare in plenaria, tra cui il comportamento della raccolta dello zucchero nelle provincia, rispetto 93 misure per salvare il settore, e attuazione del bilancio Comune fino al mese di marzo e interesse per le proposte della gente.

Inoltre, e come parte del suo programma di lavoro per l’anno in corso, le strutture interne che rafforzano il ruolo di supervisione e controllo dell’Assemblea municipale del potere popolare in Florida hanno puntato sull’adempimento dei poteri delle assemblee popolari e attirando l’attenzione ai delegati e alla periferia della mappa sociale e politica; Studio della legge sulla sicurezza stradale e revisione del comportamento in caso di incidenti e incendi.

Ai compiti di controllo e controllo sistematico del governo, si è aggiunta un’analisi dei risultati e dei problemi nella cura del polo universitario comunale e del suo collegamento con i progetti di sviluppo locale. risparmio energetico e vettori energetici; Le inadempienze nel settore del commercio, l’andamento della circolazione commerciale e l’andamento dei programmi prioritari per la cultura, lo sport e la salute.

Secondo fonti del Consiglio municipale del potere popolare della Florida, l’attuale legislatura è stata caratterizzata dalla continua richiesta di migliorare il lavoro delle sue commissioni permanenti, cercando di rafforzare la comunicazione con la base, raggiungendo competenza nell’analisi e difendendo gli interessi di il popolo con certezza, in linea con le politiche dello stato e del governo cubano.