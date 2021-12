I comunisti e i socialisti del Perù sottolineano l’elezione di Borek in Cile

In dichiarazioni a Prenca Latina, Segretario Generale del Partito Comunista Peruviano, Luis Villanueva; Sottosegretario Generale del Partito Comunista – Patria Rossa (PC-PR), Manuel Guerra; e la leader del Partito Socialista Aida García Naranjo.

“In relazione alla vittoria di Gabriel Borich, apprezziamo l’unità popolare e l’ampiezza delle proposte avanzate dalla sinistra e dai partiti progressisti, in cui i comunisti sono gli eroi di questa lotta”, ha detto Villanueva.

Ha aggiunto che “l’estrema destra e il fascismo non vengono sconfitti tutti i giorni” e ha espresso l’auspicio che il destino del Cile sia costruito sulla base di un consenso popolare ampio, partecipativo e antimperialista.

Guerra, da parte sua, ha evidenziato il significato della vittoria di Borek per la regione, rilevando che il Cile sta promuovendo il processo che cerca di chiudere il ciclo neoliberista e liberarsi del giogo imperialista affrontato da Cuba, Venezuela, Messico, Bolivia, Nicaragua, Perù e dell’Honduras. Argentina e Cile ora.

Ha aggiunto che in Colombia ed Ecuador sono in testa i settori di sinistra e progressista e che si prevede la vittoria di Lula in Brasile.

Ha aggiunto che in Cile si è confermata in America Latina la tendenza di sinistra, progressista, democratica e patriottica, che raggiunge posizioni di governo, sfruttando gli spazi della democrazia liberale.

Ha aggiunto che la regione sta attraversando un processo “in cui gli Stati Uniti ei suoi egemoni stanno affrontando crescenti difficoltà a stabilire la loro egemonia” e sta emergendo l’integrazione indipendente dell’America Latina.

Secondo Guerra, le sfide del governo sono enormi e la destra non si fermerà nel cercare di sconfiggere il processo cileno, e la lezione continua che solo persone consapevoli, organizzate e mobilitate possono rispondere e sconfiggere i piani reazionari.

Aida García Naranjo ha accolto con favore la vittoria del Partito Socialista e ha approvato le parole del presidente cileno entrante, nel senso che “la speranza ha vinto la paura”.

“Il progresso e l’impegno di José Antonio Caste a rompere con la democrazia liberale, nel suo cammino verso il fascismo storico, ha rotto con la gigantesca mobilitazione sociale che ha scelto nel 2020, decidendo di cambiare la costituzione ereditata dalla sanguinosa dittatura di Augusto Pinochet”, ha commentato.

Ha avvertito che la sfida per Borek è enorme, poiché durante il suo mandato si terrà il referendum sulla nuova costituzione, che è stato redatto dall’Assemblea costituente, guidata da Elisa Lokon, che ha sostenuto pubblicamente Borek.

García Naranjo ha anche osservato che il governatore neoliberista uscente, Sebastian Pinera, ha concluso il suo mandato con lo stigma della corruzione, a causa della vendita oltraggiosa della sua miniera di Dominga in un paradiso fiscale.

