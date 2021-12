I concerti di Tommy Torres, Joel e Randy a Porto Rico rinviati a causa dell’aumento dei casi di coronavirus | persone | intrattenimento

Le date dei concerti di Tommy Torres sono state posticipate dal 14, 15 e 16 gennaio al 18, 19 e 20 febbraio.

Varie esibizioni di artisti portoricani Tommy Torres Il duo Reggaeton Joel e Randy A gennaio al Colosseo di Porto Rico, è stato posticipato rispettivamente a febbraio e aprile, a causa di un rimbalzo dei casi di COVID-19 sull’isola.

Date Feste di Torres Dal 14, 15 e 16 gennaio al 18, 19 e 20 febbraio, mentre gli spettacoli sono stati rinviati Joel e Randy che erano programmati per il 5, 7, 8, 9 e 10 gennaio sono stati spostati al 1, 2, 3, 4 e 5 aprile, hanno annunciato i produttori martedì.

“Tenendo conto dell’aumento dei casi di COVID nelle pubbliche relazioni e senza essere in grado di prevedere quali saranno questi numeri tra due settimane, abbiamo deciso di riprogrammare i miei tre concerti di choli”, ha detto Torres su Twitter.

“Capisco che questo possa essere scomodo per molti. Ho guardato i numeri giorno dopo giorno e mi sembra che sia stata la decisione giusta, almeno per il momento. Prendiamoci cura della mia gente. Li vedo a febbraio, il fine settimana dopo San Valentino, come abbiamo fatto prima.” “Questi spettacoli saranno magici.”

Amici: tenendo presente l’aumento dei casi di coronavirus nelle pubbliche relazioni e senza poter prevedere come andranno a finire quei numeri tra un paio di settimane, abbiamo deciso di spostare la data delle mie tre feste di choli. Mi rendo conto che questo potrebbe essere scomodo per molti… (continua) pic.twitter.com/u4v5xh3xI1 -Tommy Torres (@Tommy_Torres) 28 dicembre 2021

Questo martedì, il Dipartimento della salute di Porto Rico ha riportato una media di 1.841 nuovi casi di COVID-19 con test molecolari, altri 2.690 con test dell’antigene e un’ulteriore morte di una donna di 82 anni non vaccinata che aveva condizioni preesistenti. .

Inoltre, secondo il portale delle statistiche COVID-19 del Ministero della Salute, sono state ricoverate 266 persone, 83 in più rispetto a quelle registrate lunedì.

Le esibizioni di Torres erano intitolate “El Playlist de Anoche”, un analogo del suo ultimo album prodotto dall’artista urbano Bad Bunny.

Nel frattempo, Joel e Randy daranno le loro due feste per celebrare i loro 20 anni di carriera.

I biglietti acquistati per le funzioni originariamente previste per questi concerti saranno validi per le nuove date.

Entrambi gli spettacoli saranno prodotti sotto la produzione di Noah Asaad Presents e Move Party. (IO)