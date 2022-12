I conduttori di Good Morning America 3 Amy Robach e TJ Holmes lasciano l’aria dopo una vorticosa storia d’amore

TJ Holmes e Amy Robach sul set di “Good Morning America” ​​​​a New York l’11 maggio 2021. Credit: RW/MediaPunch/IPX/AP

New York (attività della CNN) – Il presidente della rete Kim Goodwin ha annunciato lunedì mattina ai colleghi che Amy Robach e TJ Holmes, conduttori di “Good Morning America 3” di ABC News, sono decollati dopo che la loro storia d’amore è stata rivelata pubblicamente. qualcuno che conosce la questione.



“Parlerò di qualcosa che è diventata una distrazione interna ed esterna: il rapporto tra due dei nostri colleghi”, ha detto Goodwin. E con questo, voglio dire che mentre questa relazione non viola la politica aziendale, ho impiegato gli ultimi giorni per pensare e lavorare su ciò che ritengo sia meglio per l’organizzazione ABC News. Amy e TJ non vanno in onda mentre lo scopriamo”.

Goodwin ha aggiunto che questo tipo di decisioni “non sono facili, non istintive, ma sono essenziali per un marchio”. Ha anche detto al personale di “smettere di chiacchierare nei corridoi” sulla questione.

Ha avvertito che “non possiamo operare con pettegolezzi, speculazioni e voci”. “Dobbiamo rimanere concentrati sul lavoro”.

Tuttavia, Goodwin ha affermato che se i dipendenti pensano che ci sia qualcosa che la direzione deve sapere, dovrebbero contattare le risorse umane o un manager di cui si fidano.

La decisione avviene dopo il mediatore mail giornaliera La scorsa settimana ha riferito che i due avevano una relazione segreta da diversi mesi e ha pubblicato le foto della coppia.

Goodwin ha detto che i corrispondenti di ABC News Gio Benitez e Stephanie Ramos fungeranno da presentatori temporanei per lo spettacolo, che andrà in onda alle 13:00 ET.

Persone che hanno familiarità con la questione in precedenza hanno detto alla CNN che quando il mail giornaliera Ho prima contattato ABC News per ottenere un commento sulla relazione tra Robach e Holmes, e uno sconcertato portavoce della rete ha cercato di determinare se l’accusa fosse vera. Il portavoce ha contattato Holmes, che ha respinto le informazioni dei tabloid.

Un portavoce della catena ha cercato di confutare le informazioni dei tabloid. Il mail giornaliera Non si è tirato indietro e ha pubblicato la sua storia esplosiva. Quando in seguito gli attori della ABC hanno visto le foto, sono state incluse in una storia mail giornalieraLe persone che hanno familiarità con la questione hanno detto che questo li ha sorpresi.

ABC News ha rifiutato di commentare la questione.

Dopo le notizie sulla relazione, Robach e Holmes hanno continuato a ospitare lo spettacolo. Ma l’annuncio di lunedì indica che la catena sta prendendo molto sul serio la situazione.