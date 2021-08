I conservatori italiani si uniscono all’ondata di proteste contro la vaccinazione di massa

Da un prete di chiesa Monteroso Al Murray, 1.400 anime è conosciuta come la città vicino al mare e una delle meraviglie Cinque terre (Liguria, Nord), ha suscitato scalpore qualche giorno fa. Pieno Discussione sul passaporto sanitario in Italia, Appeso un opuscolo chiedendo che Morte da virus SARS-Cove-2 Ed è stato chiamato per non essere vaccinato. L’opuscolo è stato incollato sulla porta d’ingresso della sua chiesa e il suo titolo era: “Govt 19: Una dichiarazione di dittatura”.

Il caso è uno dei tanti casi noti in Italia quest’anno e riflette la riluttanza in varie parti del mondo Conservatori radicali Legge precedente Vaccinazione di massa. È generalmente molto attivo nella sicurezza Famiglia tradizionale E oppositori radicali Aborto e sindacati omosessuale, Hanno spostato la loro attenzione sulla controcritica nell’ultimo anno e mezzo Misure di prevenzione del virus corona. Questo era evidente in quelli recenti Lotta in Italia contro il passaporto Kovit, Introdotto dal governo Mario Draghi, Durante “Spirito Santo & rdquor; Negli slogan contro l’azione.

Igbo ScaramusIo, l’autore di டியோ Dios? Proprio in background’, analizza come l’articolo pubblicato di recente Populismo di destra Lo sono da anni Strumentalizza il cristianesimo, Ritiene che oggi queste controversie abbiano una precisa spiegazione e utilità. “Per contestualizzare questa cosa, non dovremmo dimenticarla, anche se lo sono sempre stati. Teorie cospirazioniste È aumentato negli ultimi tempi. Hanno trovato terreno fertile nel trattato, sviluppato tra paesi di tradizione cristiana Gli estremi della politica e della religione& rdquor; Dice Scramusi. “Semplicemente ci è venuto in mente allora Donald Trump Negli Stati Uniti, Matteo Salvini sì Georgia Maloney In Italia, Victor Orban In Ungheria & rdquor;, EL PERIÓDICO osserva che è innegabile che questo fenomeno si svilupperà in futuro, “poiché l’epidemia aumenta la povertà e la disuguaglianza”.

Contro il potere del Papa

La realtà è discutibile l’autorità del Papa, Approvato un annuncio a dicembre Consiglio per la Dottrina della Fede In cui è stato confermato Questo è l’uso di vaccini “moralmente accettabili” Contro il virus. Inoltre, il Vaticano ne ha riconosciuto l’uso per la ricerca e la produzione Vaccini per colture cellulari (E non tessuto come detto a un certo punto) da Abortito Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. “Fino a quando non saranno disponibili vaccini che non possono essere adeguatamente corretti & rdquor;

Lo ha giustificato dicendo: “C’è un rischio così serio di diffusione, altrimenti inevitabile & rdquor; virus, che è” legale & rdquor; Aborto. immunizzazione diffusa della popolazione & rdquor; “Aiuta a controllare l’epidemia”, ha affermato il capo della Direzione della Sanità e della Salute del Vaticano Andrea Arkhangeli. Un tentativo di sedare le proteste, anche se non è stato ottenuto alcun successo specifico. In Italia, statistiche correlate Movimenti per la vita Hanno promosso paure intorno alle vaccinazioni, che a loro volta evitano ogni ragionevole discussione sulla questione.

Massimo CodolfiniUn neurochirurgo, noto per i suoi attacchi agli omosessuali, si è espresso contro le vaccinazioni obbligatorie per gli studenti. Matteo Salvini I leghisti si sono opposti apertamente al passaporto governativo. Questo certificato è “a linea di gang Devi pagare il governo per essere libero & rdquor;, hai scritto nei blog relativi ai cattolici radicali. Anche il cardinale conservatore Raymond Burke, Il test positivo è stato fatto in questi giorni, Ha parlato contro La discarica “dittatoriale” dei vaccini.

Pur essendo il centro del cattolicesimo nel mondo, l’Italia non è un caso isolato. I sindaci di Spagna, Polonia e Stati Uniti hanno sollevato sospetti, mentre gli alleati papali hanno cercato di avallare la vaccinazione di massa. Negli Stati Uniti, la riluttanza di altri gruppi è ancora più evidente Evangelisti. Uno studio così recente Istituto pubblico di ricerca religiosa È stato calcolato che un quarto dei credenti assegnati a questo gruppo nel Paese non è stato vaccinato.